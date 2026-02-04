『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』新キャストに平山祐介・秋元才加・鈴木拓ら発表 キービジュアルも完成
土居志央梨、戸塚純貴らが出演する『虎に翼』スピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）の放送日時が、3月20日21時30分と決まった。さらに、新キャストとして平山祐介、秋元才加、森迫永依、鈴木拓、大谷亮介の出演が発表され、キービジュアルが解禁となった。
【写真】『山田轟法律事務所』新キャスト陣のふん装ビジュアル
上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所。その設立には知られざるエピソードがあった。本作では、連続テレビ小説『虎に翼』では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から『虎に翼』の世界を描く。
山田よね（土居志央梨）は、空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街で、これまで学んできた法は無力に思え、よねの心は徐々にすさんでいく。生き別れていた姉・夏（秋元才加）と再会するものの、二人の心はすれ違ったまま。そして夏を理不尽な暴力が襲う。
よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。絶望の中、よねは新聞で目にした憲法十四条を怒りに突き動かされるように壁に書き記す。やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、よねは法律事務所を開設し、追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。
キービジュアルには、法律事務所にたたずむ山田よねと轟太一。二人の見つめる先にあるものは…？ デザインは『虎に翼』のメインビジュアルも担当した三宅瑠人と岡崎由佳、スチール撮影はカメラマンの三部正博。
追加キャストとして、平山祐介が演じるのは、カフェ燈台のマスター・増野。空襲に遭い、よねとともに避難するが、ひん死の重傷を負ってしまう。
秋元才加が演じるのは、生き別れていたよねの姉・山田夏。カフェ燈台を訪れ、増野に進駐軍相手の新しい商売を持ちかける。
森迫永依が演じるのは、GHQで通訳として働く寺田静子。日本女性の地位向上支援のため、戦前に法律を学んだ女性であるよねを訪ねる。
鈴木拓は、よねの姉・夏が巻き込まれた事件を担当する上野署の刑事を演じる。
大谷亮介が演じるのは、上野の街を裏で取りしきる顔役の水谷。一見義理人情にあついが、その正体を知るものは誰もいない。
虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』は、NHK総合にて3月20日21時30分、NHK BSプレミアムにて3月29日16時45分放送（72分、全1回）。
