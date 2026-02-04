◆姫路競馬２日目（２月４日）

《小牧 太》

２７勝。ダイゴリュウジン（３Ｒ）に自信。「昇級しても」（◎）。ウインディーパレス（１１Ｒ）は「斤量の５９キロがカギ」（○）。スマルト（２Ｒ）も「乗り難しいところがあるので気をつけたい」（○）。

《下原 理》

３勝を加えて１４勝。シャイニングギフト（６Ｒ）に力が入る。「攻め馬の感じからも調子はよさそう」（◎）。エイシンハリアー（１１Ｒ）も「力はある」（◎）。トランスラン（４Ｒ）は「いいレースが続いている。勝利まで、あと一歩」（○）。マグネター（２Ｒ）は「後ろからなので展開が向いてほしい」（○）。フラッシュケリー（８Ｒ）も「スタートを決めたい」（○）。レオキー（１０Ｒ）は「積極的な競馬がこの馬には合っている気がする」（○）。スマートエクシード（１２Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《杉浦 健太》

最終レースを勝ち１０勝。コンジャンクション（５Ｒ）に好感触。「しっかり乗り込んだし距離も合いそう」（◎）。スナークドリアン（１２Ｒ）も「姫路コースは合うし、大外枠も歓迎」（◎）。パリパリ（２Ｒ）は「コース替わりでどうか」（○）。ピックプリンサ（９Ｒ）も「ハナを主張したい」（○）。

《土方 颯太》

６勝。シビックシャルル（５Ｒ）に手応え。「休み明けだが状態はいい」（◎）。ワンダーカラフル（７Ｒ）も「外枠はいい。馬体が減っていれば」（◎）。エイシンリール（４Ｒ）は「距離は合っている。スタートが決まれば」（○）。

《笹田 知宏》

５勝。イロメガネ（６Ｒ）に反撃ムード。「前走は追い切りで動きすぎて、実戦での反応がよくなかった。改善されていれば」（◎）。チェリカ（１２Ｒ）は「久々なので息持ちがカギ」（○）。タガノグリジオ（２Ｒ）も「前走は引っかかったので」（○）。

《小谷 哲平》

メインを制し５勝。お薦めはナリタセレーノ（６Ｒ）で「状態は今までで一番いい」（◎）。サンエルサ（２Ｒ）は「前走が惜しい競馬」（◎）。バウチェイサー（１１Ｒ）も「ハナにこだわって乗る」（◎）。アレナトーレ（７Ｒ）は「イレ込みやすいので注意したい」（○）。クラウンアラビアン（１２Ｒ）も「折り合いに気をつけてひと脚に懸けたい」（○）。

《新庄 海誠》

３勝。期待のマクラガレーヌ（７Ｒ）は「ハナを切れたらいいが…」（○）。

《大山 真吾》

１勝を加え３勝。ナチュラル（６Ｒ）に気合。「８００メートル戦よりは１４００メートル戦の方がチャンスはある」（◎）。

《松木 大地》

２勝。期待のディスクリーキング（９Ｒ）は「調子がすごくいいので」（◎）。ドンアチェカ（１１Ｒ）も「前走のように返し馬でおとなしかったら」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触