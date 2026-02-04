オリオールズのカイル・ブラディッシュ（29）が3日（日本時間4日）、今年最初の年俸調停裁定で勝訴し、355万ドル（約5億5000万円）を受け取ることになった。球団側は287万5000ドル（約4億5000万円）を提示していた。3人の仲裁人は、主張を聴取した翌日の同日に裁定を下した。AP通信が報じた。

右腕のブラディッシュは、2024年6月にトミー・ジョン手術を受け、25年8月26日に実戦復帰。レッドソックス戦では6回を投げて2失点、10奪三振を記録したが、試合は敗戦となった。その後は6試合に先発し、1勝1敗、防御率2.53。32イニングで47奪三振、10四球の成績を残した。25年の年俸は235万ドルだった。

ブラディッシュはオリオールズでのメジャー4シーズン通算で19勝15敗、防御率3.47を記録している。ブラディッシュは元はエンゼルスの4巡目指名選手で、ディラン・バンディとのトレードで移籍。今回の勝訴により、25年比で51％増の昇給を確保したことになる。

ブラディッシュは、オリオールズの先発ローテーションで1番手または2番手と見込まれている。復活を遂げたトレバー・ロジャースとともに、強力な1、2番手コンビを形成する。オリオールズはオフには同地区ライバルのレイズから右腕シェーン・バズを獲得したが、さらなる先発補強も模索している。FA市場に残るフランバー・バルデス、ザック・ギャレン、ルーカス・ジオリトといった投手にも引き続き関心を示している。