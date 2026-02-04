気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。

4日（水）～9日（月）の雪雨シミュレーション

４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りとなるでしょう。

５日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りとなるでしょう。

関東地方と伊豆諸島の海上では、４日から５日にかけて、波がやや高いでしょう。

シミュレーションでは、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

４日（水）

東京地方は、４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。

神奈川県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。

千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで昼前から夕方は晴れとなるでしょう。

埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。

群馬県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



栃木県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ朝晩曇りとなるでしょう。



山梨県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夕方から曇りとなるでしょう。

５日（木）

５日の東京地方は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。



神奈川県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から夕方は曇りとなるでしょう。



千葉県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。

埼玉県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。



群馬県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。



栃木県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。気の影響を受けるため、晴れ朝晩曇りとなる見込みです。



茨城県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。



山梨県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。



長野県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ昼前から時々曇りとなるでしょう。

６日（金）

７日（土）

８日（日）

９日（月）

