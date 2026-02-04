中村敬斗が途中出場からアシスト記録！　スタッド・ランスはフランス杯8強進出

写真拡大

　スタッド・ランス（フランス2部）に所属する日本代表FW中村敬斗が、今季公式戦3アシスト目を記録した。

　クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド16が3日に行われ、スタッド・ランスはル・マン（2部）とホームで対戦。38分にテオ・レオーニが先制点を決めると、71分にもレオーニが追加点を挙げた。

　この試合にベンチスタートとなった中村は69分から途中出場していたなか、84分にはピッチ中央でパスカットした流れから自ら持ち運んだ後、右でフリーとなっていたヤシン・ベンハタブにパスを出し、ベンハタブが巧みな切り返しからゴールへと流し込んでダメ押しゴールを決めた。

　このまま試合は3−0で終了し、スタッド・ランスは準々決勝進出を果たした。なお、中村にとっては今季公式戦3アシスト目となったほか、同じくスタッド・ランスに所属する日本代表DF関根大輝はフル出場で完封勝利に貢献している。


【動画】中村敬斗がダメ押しゴールをアシスト！