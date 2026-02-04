「存在感半端ない」中村敬斗がダメ押し弾をアシスト！ ドリブル独走→絶妙ラストパスに脚光「嗅覚とセンスが光ってる」
スタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗がダメ押し弾をお膳立てした。
現地２月３日に開催されたフランスカップのラウンド16で、中村と関根大輝が所属するS・ランスがル・マンと対戦。３−０で快勝してベスト８進出を決めた。
この一戦に中村は１点リードの70分から途中出場。すると２−０として迎えた84分にピッチ中央付近で相手のパスをカット。そこからドリブルで独走して絶妙なタイミングでラストパスを供給する。これを受けたヤシン・ベンハタブが落ち着いてネットを揺らした。
この見事なアシストにSNS上では、「嗅覚とパスセンスが光ってる」「存在感半端ない」「素晴らしいアシスト」「守備でも貢献してる」「やっぱ違う」「入ったら流れが変わった」といった声が上がった。
中村はこれでS・ランスでの今季の公式戦３アシスト目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗がスルーパスでダメ押し弾を演出！
