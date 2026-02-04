【トリプル吉日】2026年2月6日は人生の転機に最適！ 「運気を高める行動」と「NG行動」
2026年2月6日は、日本の暦において縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」のうち、吉日が3つも重なる、非常にパワフルな1日です。
「大明日」「母倉日」「天恩日」という、天からの恩恵が降り注ぐとされる日が重なることで、望む未来へとスムーズに導かれるような、追い風を感じられる日となるでしょう。
今回はこの日の特徴と、運気をさらに味方につけるための過ごし方を紹介します。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日とは、「天と地の道が開かれ、太陽の光が世の中の隅々まで行き渡る」とされる吉日。明るく前向きな運気に満ち、「あらゆる行いに太陽の恩恵が授けられる日」といわれています。
物事が滞りなく進みやすいとされることから、新しいことをスタートさせたり、人生における重要な決断をしたりするのに向いています。
特に、結婚や入籍といった婚姻に関すること、引っ越しや旅行などの移動を伴うこととの相性がよく、未来につながる大切な物事を行う日として最適です。
▼母倉日（ぼそうにち）
母倉日とは、「母が子を慈しむように、天が人を温かく見守り、始めた物事を後押ししてくれる」とされる日。この日に始めたことは天の恵みを受け、よい方向へ進みやすいといわれています。
特に家庭や愛情、人とのつながりに関する物事と相性がよいのが特徴。そのため、結婚や入籍、プロポーズ、告白など、人生の大切な節目を迎えるのにピッタリです。
さらに母倉日は「万物が繁栄する日」ともいわれ、将来的に発展させたい物事をスタートさせるのにも縁起がよく、起業や独立、開業など、大きく成長させたいビジネスのスタートにも向いています。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日とは、「天の恩恵を全ての人が受け取れる」とされる、何事も順調に進みやすい非常に縁起のよい吉日です。
特に、引っ越しや結婚、転職、事業開始など、人生の大きな決断や転機となる行動に最適です。
天恩日は、一度巡ると5日間続くのが特徴。今回は2月4日から8日までが開運期間となるため、1日で終わらない予定や長期的な計画も、この期間内に進めるとよいでしょう。
また、日頃お世話になっている人にプレゼントを贈るなど、人に喜ばれる行いをすると、天の恩恵をより受けやすくなるともいわれています。
特に、結婚式や入籍、プロポーズ、顔合わせなど、愛や家族に関わることは強い追い風を受けやすく、将来に向けた大切な一歩を踏み出すのにふさわしい日です。
また、引っ越しや移転などの移動に関すること、起業や開業などのビジネスに関することなど、理想の未来に向けて行動するのも◎。吉日の相乗効果で、物事がトントン拍子に進むでしょう。
▼【やるといいこと】
・告白や入籍、プロポーズをする
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職活動やキャリアプランの立案
・開店、開業、新規事業の準備
・感謝の気持ちを伝えたり、プレゼントを贈ったりする
・氏神様への参拝やお祝い事をする
また、この日は「丁寧な確認」を積み重ねることで、より運気が安定します。建築や契約などの大きな決断は、勢いだけで進めず、周囲への相談やリサーチをしっかり行うことで、さらなる幸運を呼び込めます。
人生の大きな決断や挑戦には、どうしても勇気が必要です。しかし、行動せずに待っているだけでは、望む未来に近づくことはできません。
この特別な開運日に背中を押してもらいながら、思い切ってその一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。新しい未来への扉が、きっと大きく開くはずですよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
