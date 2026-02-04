小芝風花「今までで1番の大作だぁ」 人気キャラをあしらった“編み物”シリーズの仕上がりに驚きの声「プロの域」「もう天才！」
俳優の小芝風花（28）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.10」と題し、新作の編み物作品を公開した。
【写真複数】もはやプロの領域！…驚きのクオリティに仕上がったバッグを披露する小芝風花
今回披露した“新作”は、人気ゲーム『スーパーマリオ』のキャラクターがあしらわれたバッグ。今回初めてドット編みに挑戦したと明かし「結構時間かかったなぁ
でも想像よりいい感じにできて大満足です」とつづった。キャラクターの特徴が見事に表現されており小芝自身も「今までで1番の大作だぁ」と語った。
小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開。人気ゲーム『ピクミン』風の編み物キャップや手編みのバッグを披露し、その腕前が話題になってるが、今回の力作には「レベルが高すぎて驚きです」「すごい!!クオリティー高すぎます！」「もうプロの域ですね」「忙しい中これを作れるところがもう天才！」といった反響が寄せられている。
