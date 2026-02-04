「自分を振った元カノ」と毎日顔を合わせるときの接し方９パターン
彼女に振られたあとは、誰だって気まずいものですが、クラスや職場が同じ場合は、嫌でも顔を合わせなくてはなりません。お互いに過ごしやすくするためには、元カノに対してどんな態度を取るのが無難なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『自分を振った元カノ』と毎日顔を合わせるときの接し方」をご紹介します。
【１】付き合っていたからこそ知りえたことには言及しない
「エッチのこととか、恋人にしか話せなかった秘密は話してほしくない」（20代女性）というように、元カノが大っぴらにしたくないプライベートの姿を誰にも話さないことも、大人のマナーといえるでしょう。誰かにしつこく聞かれても、貝のように口を閉ざしたいところです。
【２】もらったプレゼントは身に着けない
「自分があげたものをまだ使ってるのを見ると、こっちに未練があるのかな？と思ってしまうから」（20代女性）というように、元カノからもらったものは、なるべく身に着けないほうがいいようです。潔く処分するのが一番ですが、気に入って愛用しているアイテムなら、せめて元カノのいない場所で使いましょう。
【３】交際中の呼び名ではなく、苗字で「○○さん」と呼ぶ
「やっぱり別れたらけじめをつけたいです」（20代女性）というように、交際中とは呼び名を変えたほうが気分を一新できるようです。苗字だとよそよそしすぎて不自然に映る場合は、交際前に呼んでいたあだ名などでもいいでしょう。
【４】なるべく二人きりにならないようにする
「二人で話しているところを見られたくないので」（10代女性）というように、付き合う前の関係に戻るためにも、話すときはできるだけ友人を交えたほうがよさそうです。無駄な接触を避けるためには、用があってもLINEなどで伝えたほうがいいかもしれません。
【５】近くに寄りすぎず、適度な距離感をキープする
「なれなれしいのは迷惑だし、不自然に避けられるのも困る」（20代女性）というように、元カノとほどよい距離を保つことができると、同じ空間にいても快適に過ごせるかもしれません。近づきすぎると気まずくなるので、ときどき彼女との距離を確認しましょう。
【６】別れたことをネタにしない
「クラスのみんなにいろいろ知られたら気まずい」（10代女性）というように、別れたことをペラペラしゃべらないことも大事でしょう。別れたことが自然に知れ渡るのは仕方がないとしても、聞かれてもないのにわざわざ明かすのは控えたほうがよさそうです。
【７】必要最小限の会話にとどめる
「まだ付き合っていると思われたくないから」（10代女性）というように、元カノが周囲の目を気にしているようなら、会話は最低限にとどめたほうがいいかもしれません。話しかけるとしても、用件が済んだらさっと離れるようにしてあげましょう。
【８】自然に目を合わせて話す
「不自然に目をそらされたりすると辛い」（10代女性）というように、気まずくても、とにかく目をそらさないようにして、平常心を保つパターンです。どうしても目を合わせにくいようなら、眉間や口元などに視線をずらしてみてはいかがでしょうか。
【９】それまでと変わらない笑顔で挨拶する
「元カレのほうからおはようって言ってくれたら安心する」（10代女性）というように、自分から挨拶をすることで、関係を正常化させていく作戦です。最初はぎこちなくてもいいので、とにかく毎日の習慣として続けられるといいでしょう。
彼女と別れてすぐに交際前と同じような態度をとるのは難しいかもしれません。適度な距離感を意識しつつ、まずは自然な挨拶から心掛けてみましょう。（外山武史）
