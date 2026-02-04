車に轢かれて意識混濁、半身麻痺で右目も…「回復が難しい」子猫をそれでも介護し続ける理由

「車に轢かれた子猫がいます」

2025年6月24日、車に轢かれ意識が混濁し、半身麻痺と右目も動かない状態の子猫を通報を受けたセンターの職員が現場に向かい保護した。子猫はそのまま病院に入院して治療を受け、状態が把握できたところで病院からセンターへの収容に切り替わったとの報を受け、7月2日にワタデキが引き出した。

動物保護活動家・坂上知枝が、2020年に設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）は、「人間の都合に振り回される動物を救う」ことを目的に活動する団体だ。

ワタデキ代表の坂上知枝さんは、子どもの頃から捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していた-。

2020年にワタデキを立ち上げて以降は、ボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが困難な心身に問題を抱えた犬猫の引き取りも行う。 資金は賛同者からの寄付と、チャリティイベントや通販サイト『ワタデキストア』でチャリティ商品の販売などで補おうとはしているが、実際は持ち出しになることも多い。

本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する。

治ることを信じてマッサージ

センターから引き出し、坂上が「ころも」と名付けた生後2ヵ月の子猫は、骨折のほか右前脚に反応がなく、右股関節にも不安があった。背中をつついても反応がない。目は見えているようだ。40度近い熱もあったので、動物病院で補液を行って命を繋いだ。

「風邪っぽくないので原因はわからなかったのですが、頭を打っている子なので体温調節もうまくできないのかなと思いました」(坂上)

坂上はころもの熱が下がって少し元気になったところで、麻痺の改善ができないかと神経系を得意とする獣医師の元を訪れた。

「前脚の回復は難しいかもしれませんが、後ろ脚は可能性があるかもしれないと言われました。それから毎日、治ることを信じて前脚と後ろ脚をマッサージすることにしました」(坂上)

放っておくとすぐに筋肉が固まって動かなくなってしまうころもの脚を、坂上とともに筆者も昼夜問わず、毎日2、3時間おきにマッサージしながら動かし続けた。

ワタデキに来たばかりのころもは、自分で動くのは難しく、歩行は難しいと思われた。

喜びを吹き飛ばすセンターからの一報

マッサージ後すぐは、少しだけ感覚が戻るような気がするが、またすぐに固まってしまう。それをまたマッサージや曲げ伸ばしをしてほぐす……そんなイタチごっこのような日々がしばらく続いた。

「根気よく続けていたら、ある時からころもの後ろ脚が明らかに動くようになったんです」(坂上)

これはいける！ 坂上も、隣で見ていた筆者も確信し、動くようになった箇所を重点的に揉みほぐしていくと、数日後にはなんと前脚を引きずりながらではあるが、走れるようにまでなったのだ。

「子猫の回復力はすごいと感じました！ 走れるようになると、それまでは少なかった食事量も少しずつ増えてきて、子猫本来の溌剌さが戻ってきたようでした」(坂上)

毎日のマッサージもあって、前脚を引きずりながらではあるが、ころもは走れるまでに回復した。

坂上とともに筆者も大喜びしていたところ、そんな喜びを吹き飛ばす一報がセンターから入った。

それは、「子猫が道端に倒れていると通報があり収容しましたが、全身に麻痺があり動きません」というものだった。

ころもを引き出してから約1ヵ月後の8月8日。坂上が慌ててセンターに引き出しに行くと、生後1ヵ月の子猫まめ太郎は、自力では全く動けない状態だった。

すぐに動物病院に連れていき精密検査を受けた結果

・前脚は反応なし

・後ろ脚は反応あり

・目はみえていない可能性

・口を開ける力が弱い

・肋骨が歪んでいる

ことが分かったという。

体勢を変え、水を飲ませてご飯を食べさせて

「獣医師曰く、身動きできないのは、頸椎の6、7番目が原因と思われるとのことでした。寝たままで全く動けないのですが、刺激を与えればおしっこやうんちはできます。頭を起こせないので、しょっちゅう体勢を変え、お水を飲ませてご飯を食べさせて。ころもと一緒にリハビリをしていこうということになりました」(坂上)

ころものリハビリに加えて、まめ太郎の世話も始まった。筆者も坂上とともに、数時間おきにシリンジで水分や食餌を与え、1~2時間おきのマッサージを続けた。

坂上家に来たばかりのまめ太郎は、自分で頭を持ち上げることすらできなかった。

◇瀕死の状態の子猫を介護し、やっと後ろ脚が動くようになるところまで回復させた頃に、再びセンターからの要請で、重体の子猫を引き受けることになった坂上さん。

ワタデキはまだ、専用の施設を持たないので、引き出した動物たちは、坂上さんや坂上さんの家族、メンバーや預かりボランティアの自宅で看なければならない。

保健所やセンターでは、治療や看護に必要な費用も人材も不足しているところが多いため、一般譲渡の難しい収容動物は、ワタデキのような支援団体、保護団体に協力を依頼するが、医療費や飼育費などは引き受けた側が持つことになる。そのため、譲渡に繋がりにくい子の引き出しについては、二の足を踏む団体も少なくない。治療費のかかる子、回復の見込みは難しそうな子の引き取りを厭わない坂上さんのところに、必然的に要請が集まってきているのが実態だ。

後編「自力では全く動けない。道端に倒れていた生後1ヵ月瀕死の子猫が奇跡の回復を遂げたきっかけ」では、ころもとまめ太郎にマッサージをし続けた坂上が見た、2匹の奇跡的な回復の姿と、そのきっかけとなった出来事について、詳しくお伝えする。

