インティミッシミのバレンタイン♡BE@RBRICKがもらえる特別キャンペーン

イタリア発ランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）から、2026年春夏バレンタインシーズンを彩るスペシャルなニュースが到着。「THELOVECLUB」をテーマにしたコレクションの世界観を落とし込んだBE@RBRICKプレゼントキャンペーンがスタートします。フェミニンで遊び心あふれるデザインは、ランジェリー好きはもちろん、ポップカルチャー好きの心もときめかせるはず。バレンタインをもっと自分らしく楽しみたい人必見です♡

BE@RBRICKプレゼントキャンペーン概要

©︎ 2026 MEDICOM TOY

キャンペーン期間は2026年2月2日（月）～2月15日（日）。

全国のIntimissimi店舗および公式オンラインストアにて、税込25,000円以上（セール品を除く）購入した方に「BE@RBRICK×Intimissimi」セットを1点プレゼントします。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

BE@RBRICK×Intimissimi



©︎ 2026 MEDICOM TOY

©︎ 2026 MEDICOM TOY

©︎ 2026 MEDICOM TOY

©︎ 2026 MEDICOM TOY

デザイン：2026年春夏バレンタインコレクション「THELOVECLUB」モチーフ

内容：2体セット（キーチャームとして使用可能）

素材：ABS樹脂

サイズ（外箱）：W130×H100×D55mm

重量：約100g

遊び心とフェミニンさが融合した限定デザイン

今回のBE@RBRICKは、ロマンチックでポジティブなムードが漂う「THELOVECLUB」のデザインを採用。

Intimissimiらしいフェミニンな感性と、BE@RBRICKのアイコニックなフォルムが融合した特別仕様です。

キーチャームとしてバッグやポーチに付ければ、日常のスタイリングにさりげないアクセントをプラス。バレンタイン気分をいつでも楽しめるアイテムです。

ロンシャンのサステナブルな新コレクション「Re-Play」が登場

2026年バレンタインおすすめアイテム

「TheLoveClub」Elenaバルコネットブラ



価格：10,990円（税込）

ハート刺繍入りチュールとサテンディテールがロマンチックな一枚。取り外し可能なサテンリボンはチョーカーとしても使用でき、バストをしっかり支える設計です。

カラー展開：ブラック／ピンク

「FlirtFearlessly」バルコネットブラ



価格：10,990円（税込）

幾何学柄入りストレッチレースとゴールドディテールが魅力。サイズを問わず、センシュアルで美しいシルエットを叶えます。

カラー展開：ブラック

「EleganceEmbodied」レースセットアップ



価格：12,990円（税込）

トップスとハイウエストキュロットのセットアップ。気品あるレースが、大人のバレンタインスタイルを演出します。

カラー展開：ブラック

自分へのご褒美に、ときめくバレンタインを

ランジェリーで気分を高めたい日も、特別な想いを込めたい日も、Intimissimiの2026年春夏バレンタインコレクションは心強い味方。

限定BE@RBRICKが手に入るこのキャンペーンは、自分へのご褒美にも、大切な人との思い出作りにもぴったりです♡

ときめきと遊び心を味方に、今年のバレンタインを特別なものにしてみてはいかがでしょうか。