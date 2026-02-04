インティミッシミのバレンタイン♡BE@RBRICKがもらえる特別キャンペーン
イタリア発ランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）から、2026年春夏バレンタインシーズンを彩るスペシャルなニュースが到着。「THELOVECLUB」をテーマにしたコレクションの世界観を落とし込んだBE@RBRICKプレゼントキャンペーンがスタートします。フェミニンで遊び心あふれるデザインは、ランジェリー好きはもちろん、ポップカルチャー好きの心もときめかせるはず。バレンタインをもっと自分らしく楽しみたい人必見です♡
BE@RBRICKプレゼントキャンペーン概要
©︎ 2026 MEDICOM TOY
キャンペーン期間は2026年2月2日（月）～2月15日（日）。
全国のIntimissimi店舗および公式オンラインストアにて、税込25,000円以上（セール品を除く）購入した方に「BE@RBRICK×Intimissimi」セットを1点プレゼントします。
数量限定のため、なくなり次第終了となります。
BE@RBRICK×Intimissimi
©︎ 2026 MEDICOM TOY
©︎ 2026 MEDICOM TOY
©︎ 2026 MEDICOM TOY
©︎ 2026 MEDICOM TOY
デザイン：2026年春夏バレンタインコレクション「THELOVECLUB」モチーフ
内容：2体セット（キーチャームとして使用可能）
素材：ABS樹脂
サイズ（外箱）：W130×H100×D55mm
重量：約100g
遊び心とフェミニンさが融合した限定デザイン
今回のBE@RBRICKは、ロマンチックでポジティブなムードが漂う「THELOVECLUB」のデザインを採用。
Intimissimiらしいフェミニンな感性と、BE@RBRICKのアイコニックなフォルムが融合した特別仕様です。
キーチャームとしてバッグやポーチに付ければ、日常のスタイリングにさりげないアクセントをプラス。バレンタイン気分をいつでも楽しめるアイテムです。
2026年バレンタインおすすめアイテム
「TheLoveClub」Elenaバルコネットブラ
価格：10,990円（税込）
ハート刺繍入りチュールとサテンディテールがロマンチックな一枚。取り外し可能なサテンリボンはチョーカーとしても使用でき、バストをしっかり支える設計です。
カラー展開：ブラック／ピンク
「FlirtFearlessly」バルコネットブラ
価格：10,990円（税込）
幾何学柄入りストレッチレースとゴールドディテールが魅力。サイズを問わず、センシュアルで美しいシルエットを叶えます。
カラー展開：ブラック
「EleganceEmbodied」レースセットアップ
価格：12,990円（税込）
トップスとハイウエストキュロットのセットアップ。気品あるレースが、大人のバレンタインスタイルを演出します。
カラー展開：ブラック
自分へのご褒美に、ときめくバレンタインを
ランジェリーで気分を高めたい日も、特別な想いを込めたい日も、Intimissimiの2026年春夏バレンタインコレクションは心強い味方。
限定BE@RBRICKが手に入るこのキャンペーンは、自分へのご褒美にも、大切な人との思い出作りにもぴったりです♡
ときめきと遊び心を味方に、今年のバレンタインを特別なものにしてみてはいかがでしょうか。