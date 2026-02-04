ドジャース・大谷翔平投手が３日（日本時間４日）に自身のインスタグラムを更新。英語と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と記し、絵本を読む写真を投稿した。

絵本は２０日発売の「デコピンのとくべつないちにち」（ポプラ社）。大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語で、主人公のデコピンの活躍が描かれている。

大谷が足を広げて座りデコピンに絵本を読み聞かせるようにした写真には、愛娘とみられる赤ちゃんのかわいい手足もチラリと写っている。フォロワーからは「一緒に見てるのかわいいです」「いい写真」「Ｌｏｖｅ可愛い〜♥♥♥」「可愛らしい光景にキュン」「素敵な読み聞かせ 翔平さん」「長男デコと長女ちゃんがパパの読み聞かせを」「このシーン、本当にあたたかくて大好きです ちいさなベイビーのむちむち足と、ふわふわのＤｅｃｏｙに個々とがほっとする」「なんて可愛いおててとあんよでしょう デコピンもまさか自分が主人公の絵本が出るなんて夢にも思わなかったでしょうね」などとコメントが寄せられた。