2024年にNHKで放送された伊藤沙莉主演・連続テレビ小説『虎に翼』。数々の困難を乗り越え、日本初の女性弁護士となった伊藤演じる主人公・猪爪寅子の奮闘を描いた同作は話題を呼び、橋田賞や放送文化基金賞、ギャラクシー賞を受賞するなど、高い評価を得ました。昨年10月、同作のスピンオフドラマの制作がスタートしたことが話題となっていましたが、さらに本日、放送日時・キービジュアル・新たな出演者が発表となりました。

【写真】15歳で身売りされ…生き別れたよねの姉を演じるのは？

あの「虎に翼」がスピンオフドラマとして帰ってくるーー。

上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所、その設立には知られざるエピソードがあった。

虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」では、連続テレビ小説「虎に翼」では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を描きます。

【「山田轟法律事務所」あらすじ】

山田よね（土居志央梨）は、空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。

敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街で、これまで学んできた法は無力に思え、よねの心は徐々にすさんでいく。生き別れていた姉・夏（秋元才加）と再会するものの、二人の心はすれ違ったまま。そして夏を理不尽な暴力が襲う。

よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。絶望の中、よねは新聞で目にした憲法十四条を怒りに突き動かされるように壁に書き記す。

やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、よねは法律事務所を開設し、追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。

キービジュアル＆放送日時

法律事務所にたたずむ山田よねと轟太一、二人の見つめる先にあるものは…？

デザインは「虎に翼」のメインビジュアルも担当した三宅瑠人さん・岡崎由佳さん、

スチール撮影はカメラマンの三部正博さんです。



写真：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』／NHK

【放送予定】

２０２６年３月２０日（金・祝） 夜９：３０〜１０：４２（７２分・全1回）

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

新たに発表された出演者

マスター・増野役 平山祐介さん



写真：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』／NHK

＜役柄＞

カフェ燈台のマスター。空襲に遭い、よねとともに避難するがひん死の重傷を負ってしまう。

ーーー

山田夏役 秋元才加さん

＜役柄＞

生き別れていたよねの姉。カフェ燈台を訪れ、増野に進駐軍相手の新しい商売を持ちかける。

ーーー

寺田静子役 森迫永依さん



写真：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』／NHK

＜役柄＞

GHQで通訳として働く。日本女性の地位向上支援のため、戦前に法律を学んだ女性であるよねを訪ねる。

ーーー

上野署の刑事役 鈴木拓さん



写真：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』／NHK

＜役柄＞

よねの姉・夏が巻き込まれた事件を担当する刑事。

ーーー

水谷役 大谷亮介さん



写真：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』／NHK

＜役柄＞

上野の街を裏で取りしきる顔役。一見義理人情にあついが、その正体を知るものは誰もいない。

番組詳細



虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」

【放送予定】 ２０２６年３月２０日（金・祝） 夜９：３０〜１０：４２ （72分・全1回）※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

２０２６年３月２９日（日） 午後４：45〜５：５７

【 作 】 吉田恵里香

【音 楽】 森優太

【主 題 歌】 米津玄師「さよーならまたいつか！」

【語 り】 尾野真千子

【出 演】 土居志央梨 戸塚純貴 平山祐介 秋元才加 森迫永依 呉城久美

絃瀬聡一 細井じゅん 北代高士 鈴木拓 大谷亮介 伊藤沙莉 ほか

【法 律 考 証】 村上一博

【制作統括】 尾崎裕和(NHKエンタープライズ) 石澤かおる

【取 材】 清永聡

【演出】 梛川善郎（NHKエンタープライズ）