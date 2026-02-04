レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、同球団から3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場許可が下りたと米スポーツサイト「マスライブ」で、レッドソックスの番記者を務めるクリス・コティーロ氏が3日（日本時間4日）に伝えた。

同記者は記事内で「レッドソックスは、吉田正尚もWBCに参加すると信じているが、状況は変わる可能性がある」としたうえで「故障があった2025年の後だが、保険関連の問題には直面していない」と制約がないことも伝えた。

吉田は前回23年の第5回大会では、1次ラウンドから高いレベルで好調を維持し、安打を量産。準々決勝からは村上に代わって4番に入り、準決勝・メキシコ戦では0―3の7回2死一、二塁の場面で右翼ポール際に起死回生の同点3ランをたたき込んだ。さらに4―5の9回無死二塁では確実に四球を選び、次打者・村上のサヨナラ2点二塁打を呼び込む活躍。7試合に出場し、打率.409、2本塁打、大会記録を更新する13打点を記録した。

今季は24年10月に受けた右肩手術の影響で55試合の出場にとどまり、打率・266、4本塁打、26打点だった。