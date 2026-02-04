自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレント・ヒロシ（54）が、ユーモアを交えた手料理を披露し、多くの反響が寄せられている。

【映像】DIYした“ホテルみたい”な自宅や手料理（複数カット）

所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開しているヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

独特なユーモアを交えた手料理も反響を呼んでおり、1月25日の投稿では「野菜カレー 島田の娘からの年賀状を添えて」と、知人の娘からもらった年賀状と撮影したカレーを紹介。翌日には「カレー作った次の日は、大体またカレーだよね。シーフードカレー エフェクターを添えて」と、添え物を変えて2日連続同じメニューとなったことを報告。「きのうとお皿違う。間違い探しみたい」「ということは、あしたはカレーうどんですね」などのコメントが寄せられていた。

ユーモアあふれる手料理に反響

2月2日には「カレーうどん スロットの余りコイン ビスコ添え」と、この日のメニューを紹介。「このあいだのカレーですか？ 寒い日にはいいですね」「体が温まりますね！」「ワイルド」「センス抜群」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）