米空母エイブラハム・リンカーン＝2025年8月11日、米カリフォルニア州サンディエゴ/Mike Blake/Reuters/File

（CNN）米軍は3日、アラビア海に展開中の空母「エイブラハム・リンカーン」に「攻撃的に接近した」イランのドローン（無人機）を撃墜したと発表した。その数時間後にはイランの精鋭「イスラム革命防衛隊（IRGC）」の砲艇2隻がホルムズ海峡で米国籍タンカーに接近し、威嚇したという。

今回の事案は米国とイランの軍事衝突を回避すべく、両国の当局者による協議が6日に予定されている中でのものだ。

米中央軍のホーキンス報道官が明らかにしたところによると、エイブラハム・リンカーンがイラン南部の沖合約800キロメートルを航行していたところ、ドローンが接近してきた。緊張緩和を図る措置を取ったものの接近し続けたため、艦載のF35戦闘機が発進してドローンを撃墜したという。米軍側に被害はなかった。

その数時間後にはホルムズ海峡を航行中の米国籍のケミカルタンカー「ステナ・インペラティブ」にイランの砲艇2隻が接近し、イラン製ドローン「モハジェル」が上空を飛行した。その際、無線で乗船と拿捕（だほ）をほのめかして威嚇したという。

ホーキンス氏によると、同海域に展開している米軍の駆逐艦が空軍の防空支援を受けながらタンカーを別の海域へと誘導し、事態は収束した。

トランプ米大統領はイランに核開発や弾道ミサイルの生産の制限を求めており、交渉の行方次第では大規模な軍事行動を取ることをちらつかせている。

情報筋によると、6日に予定されている協議についてイラン側は開催場所や参加国の変更、協議事項を核開発計画に限定することなどを求めてきたという。