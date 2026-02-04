バイクのクイズ 第56回 超高性能4気筒エンジンで国産ビッグバイクを世界一に導いた2台の名車とは?
今や日本製オートバイの高い性能は世界中に知られていますが、それは1969年と1972年に登場した2台のビッグバイクで決定づけられました。さて、その2台の名前はなんでしょうか?
世界を驚かせた2台の国産オートバイの名前は?
ヒント：ホンダとカワサキの超有名なビッグバイク
今でも絶大な人気を誇るホンダの「CB」、カワサキの「Z」という名ブランドのルーツと言えるモデルです。
――正解は次のページで!
○問題をおさらい!
この2台のビッグバイクの名前は? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】ホンダ「CB750 FOUR」とカワサキ「900 Super4(Z1)」
正解はホンダ「CB750 FOUR」とカワサキ「900 Super4(Z1)」でした!
ホンダ「CB750 FOUR」とカワサキ「900 Super4(Z1)」は、それぞれ1969年と1972年に登場した大型のオンロードスポーツです。この2台の圧倒的な性能とメカニズムは世界中を驚かせ、搭載されていた並列4気筒というエンジン形式は以後の日本製オートバイを象徴するものになりました。
現在のホンダとカワサキは世界トップレベルのオートバイメーカーで、1,000ccを超えるスポーツモデルもたくさんあります。しかし、1960年代までは欧州メーカーが強く、大排気量スポーツバイクのジャンルでは、並列2気筒650ccを持つイギリスのトライアンフが黄金期を迎えていました。
ホンダをはじめとする日本メーカーは小・中型車をメインとしていましたが、WGP(オートバイ世界選手権)で頭角を現し始め、アメリカという大市場で成功していたトライアンフを超える大型スポーツの開発に乗り出します。
1966年にWGP全クラスのメーカータイトルを獲得したホンダは、サーキットで培った多気筒エンジンの技術をフィードバックしたモデル「CB750 FOUR」を1969年に発売します。量産二輪車として世界初の並列4気筒SOHCエンジンや油圧式ディスクブレーキなどを装備し、最高出力67馬力に最高速度200km/hという驚異の性能は世界中で大きな話題となりました。アメリカはもちろん、日本国内でも「CB750 FOUR」は大ヒットし、あまりにも性能が高いため“日本メーカーが国内で販売できる排気量は750ccまで”という自主規制を生むきっかけにもなっています。
“ナナハンブーム”を生んだホンダ「CB750FOUR」
一方、カワサキは吸収合併した目黒製作所から受け継いだ並列2気筒を発展させた650ccの「W-1」や、2ストローク3気筒500ccの「マッハ3」を持っていましたが、偶然にもホンダ同様、アメリカ市場を狙った750ccの4ストローク並列4気筒モデルを開発していました。ところが、一足先に「CB750 FOUR」が登場したため、急遽計画を変更してCBを打倒するモデルの開発に着手します。そして、3年後の1972年に登場したのが「900 Super4(Z1)」でした。
“打倒CB”を掲げて誕生したカワサキ「900 Super4(Z1)」
アルファベットの最後、つまり究極を意味する“Z”と“世界一”を組み合わせた「Z1」の愛称で呼ばれる「900 Super4」は、「CB750 FOUR」の736ccを大きく上回る903ccの排気量を持ち、高回転を得意とするDOHCの吸排気弁機構を備えていました。
デザインは“スリム、スリーク(滑らか）、セクシー”というコンセプトによるスマートなティアドロップ型の燃料タンクや特徴的なテールカウルが与えられ、以降のネイキッドモデルのスタンダードとなるシルエットを確立しています。
性能は82馬力のパワーと200km/hを超える最高速度を持ち、「24時間耐久世界最速記録」では平均109.641mile/h(約176.4km/h)の新記録を樹立しました。
「900 Super4」もデビューと同時に人気が爆発し、自主規制の入った国内用にも750ccにスケールダウンした「750RS(Z2)」を加えてCBと人気を二分します。その後はスズキの「GS/GSX」やヤマハ発動機の「XJ/FZ」も加わって、並列4気筒は日本製オートバイを象徴するエンジン形式となりました。
4気筒の持つ高回転・高出力を武器に、日本のバイクはあらゆるレースを席巻。世界市場でも欧州メーカーを駆逐し、シェアを拡大していきました。もしも「CB750 FOUR」と「900Super4」の2台が生まれなかったら、世界のオートバイメーカーの勢力図もずいぶん変わっていたかもしれませんね?
それでは、次回もお楽しみに!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。 この著者の記事一覧はこちら
