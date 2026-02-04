将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局が4日午前9時、前日から行われている東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で再開された。

雲1つない青空が広がる立川の地で、熱戦が指し継がれる。午前8時40分に挑戦者の永瀬が入室。藤井は47分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。

永瀬が1日目に封じた55手目を、立会人の島朗九段（62）が開封。封じ手は「▲3八飛」だった。

先手永瀬、後手藤井の対局。後手の藤井が2手目△3四歩と角道を開け、12手目△7四歩で前例のない局面に。18手目に△5四金と4段目に金を進めるなど積極的な姿勢を見せる中、永瀬は冷静に対応。よほど周到な準備があったのかテンポよく指し、永瀬リードで1日目を終えた。

すでに中終盤に突入。1日目終了後、島は「今シリーズの王将戦は、先手が押し切って勝っている印象がある。先手の永瀬さんの先行逃げ切りか、藤井さんが持ち前の終盤力を発揮するか…」と語っていた。この後の激戦に注目が集まる。