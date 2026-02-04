【業務スーパー特売】ねりラー油が95円、R-1ドリンクが118円。2月も爆弾価格の商品が登場。
2026年2月3日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。
南関東エリアで爆弾価格となっている食料品を紹介します。
調味料、加工肉、お菓子など...
●キッコーマン「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」「いつでも新鮮しぼりたて味わいリッチ減塩しょうゆ」各450ml...213円
●明治「ブルガリアヨーグルトLB81（プレーン・脂肪0プレーン）」各400ml...156円
●明治「R-1ドリンク」112g...118円
●大潟村あきたこまち生産協会「ふっくらおいしいごはん」200g×10パック...1250円
さらに、「炭酸水（プレーン・レモン）」（各500ml）は38円、「ねりラー油」（43g）は95円といった100円以内で買える商品も。
「Ca鮭フレーク」（160g）は243円、「とろけるカレー（甘口・中辛・辛口）」（各144g）は159円、「あらびきウインナー」（700g）は602円など、今月も日々の食卓を支えるお手頃価格の食料品がズラリ。
なお、他のエリアの特売情報は公式サイトから確認できます。
一部のエリア・店舗では実施していない場合があります。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）