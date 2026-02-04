NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送日が3月20日に決定。あわせてキービジュアルが公開され、追加キャストが発表された。

本作は、『虎に翼』では描かれなかった、よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から『虎に翼』の世界を描くスピンオフドラマ。山田よね役を土居、轟太一役を戸塚、佐田寅子役を伊藤沙莉が続投し、脚本は吉田恵里香が担当する。

新たに出演が発表されたのは、平山祐介、秋元才加、森迫永依、鈴木拓、大谷亮介の5名。平山はカフェ燈台のマスター・増野、秋元は生き別れていたよねの姉・山田夏、森迫はGHQで通訳として働く寺田静子、鈴木は上野署の刑事、大谷は上野の街を裏で取り仕切る顔役・水谷をそれぞれ演じる。

物語は、敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街で、よねが空襲で瀕死の重傷を負ったマスター・増野をリヤカーで運ぶところから始まる。法律の無力さに心が荒んでいく中、生き別れていた姉・夏と再会するが、夏を理不尽な暴力が襲う。よねは犯人を追うが、闇市の勢力に阻まれ真相は闇に。絶望の中、よねは憲法十四条を壁に書き記し、轟との再会を機に「山田轟法律事務所」を開設。追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。

公開されたキービジュアルは、『虎に翼』のメインビジュアルも担当した三宅瑠人・岡崎由佳がデザインし、写真はカメラマンの三部正博が撮影。法律事務所に佇むよねと轟の姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）