介護の歩行介助とは？スムーズに行うコツや注意点も解説

介護の歩行介助とは、歩行が不安定な高齢の方や障碍を持つ方が安全性の高い移動をできるサポートを指します。転倒の予防や自立支援の観点からも、正しい介助方法を身につけることが大切です。しかし、介助者自身の身体に負担がかかることも多く、無理な姿勢や力任せのサポートは事故の原因になりかねません。本記事は、歩行介助の基本的な方法やスムーズに行うコツ、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

介護の歩行介助｜基礎知識

歩行介助とは何ですか？

歩行介助とは、加齢や病気、障害などにより歩行が不安定になった方が、安全性の高い移動をできるよう支える介護技術のことです。歩行が不安定なまま無理をすると、転倒や骨折などのリスクが高まるため、本人の残っている力を生かしつつ必要な部分だけのサポートが大切です。

また、単に身体を支えるだけでなく、どこまで自分で歩けるか、どのくらいの距離・速さなら安全性が高いかを見極めながら、自立した生活を維持・向上させることも歩行介助の目的です。このため、介護現場では歩行能力に応じて、見守り中心の介助、寄り添って支える介助、手を取り合う介助、杖や歩行器を用いた介助など、複数の方法を使い分けています。

歩行介助が必要になる状態や状況を教えてください

主につまずきやすい、ふらつく、転びそうで不安など、歩行のときの安全性の高さを十分に保てなくなってきた状態のときです。具体的には下記のような状態や病気にかかると、歩行が不安定になり介助が必要になりやすいです。

加齢や運動不足による筋力・バランス能力の低下

前庭機能障害

睡眠障害

脳卒中の後遺症による片麻痺

パーキンソン病などの神経疾患

関節リウマチや変形性関節症などで関節の痛みや可動域が狭くなった

立ち上がりに時間がかかる、立ったときにふらつく、片足立ちができない、歩行速度が極端に遅い・速い、段差や階段で怖がる・よくつまずくなどの様子がみられるときは、転倒予防のために歩行介助や杖・歩行器などの支援を検討したほうがよいとされています。

参照：『高齢者の転倒・転落の原因・予防策｜ニュース＆イベント』（順天堂大学）

歩行介助の種類とスムーズに行うコツ

介護の歩行介助にはどのような種類がありますか？

大きく分けて用具を使わない介助と用具を使う介助の2つがあります。

用具を使わない介助には、本人がほぼ自力で歩ける場合の見守り歩行介助、すぐ支えられる距離で並んで歩く寄り添い歩行介助、向かい合って手を取り合い短距離を移動する手引き歩行介助などがあります。また、階段の昇り降りに特化した介助も重要な種類の一つです。

用具を使う介助には、杖を使った歩行介助、歩行器（固定式・キャスター付きなど）を使った歩行介助、シルバーカーなどを用いた介助があり、いずれも本人の筋力やバランス、屋内外の環境に合わせて選びます。このように、歩行介助はどれだけ自力で歩けるかに応じて段階的に使い分けることがポイントです。

平坦な場所での歩行介助のコツを種類別に教えてください

平坦な場所での歩行介助のコツは、種類ごとに少しずつポイントが違います。

まず見守り歩行の場合は、すぐ支えられる距離から付き添い、歩幅や速度をご本人のペースに合わせて、安全確認（床の段差・滑りやすさ・障害物の有無）をしながら見守ります。

寄り添い歩行では、ご本人のやや後ろや動きにくさ、歩きにくさが生じている側（患側）に立ち、肘や腰に軽く手を添えて、身体を引っ張らずに体重移動を一緒に感じることが大切です。

手引き歩行の場合は、向かい合って強く腕を引かないよう注意し、相手が一歩出しやすいように「右足から行きましょう」など声かけをしながら、短い距離でゆっくり行います。

杖や歩行器を使う場合は、平坦で滑りにくい路面を選び、杖、患側、健側の順番を意識し、歩行器を前に出しすぎないようにしましょう。また、ご本人の歩くスピードが守れるよう横やや後方からサポートすると安全性が高いです。

階段を登るときの歩行介助のポイントを教えてください

階段を登るときの歩行介助では、立つ位置、支え方、足の出し方の3点を意識すると安全性を重視して行いやすいです。まず介助者は、ご本人の斜め後ろかつ一段下に立ちます。よって、万が一足を踏み外したときにも、下から支えて転落を防ぎやすいです。

また、ご本人には毎回手すりをしっかり握ってもらい、介助者は反対側から腰や脇に軽く手を添えて、身体を引き上げるのではなく、ふらついたときに支える意識で関わります。足の順番は、よいほうの足から1段上げ、次に悪いほうの足を同じ段にそろえると“一段に両足”を基本にすると安心感があります。声かけには、「手すりを持ちましょう」「右足から上がりますよ」など、毎回同じ言葉とリズムでゆっくり促すと、ご本人も動きをイメージしやすいです。

参照：『介護キャリアアップ応援プログラム』（厚生労働省）

階段を降りるときの歩行介助はどうすればよいですか？

階段を降りる歩行介助では、転落の危険が高いため、立ち位置、支え方、足の順番の3つを意識します。介助者はご本人の斜め前かつ一段下に立ち、万が一前につまずいても受け止められる位置を保ちます。そのうえで、ご本人には毎回手すりをしっかり握ってもらい、介助者は反対側から腰や脇に軽く手を添え、身体を引っ張らずにバランスを支えるつもりで関わります。

足の出し方は、悪いほうの足から一段下ろし、次によいほうの足を同じ段にそろえる順番が基本です。必要に応じて「手すりを持ちましょう」「左足から降りますよ」など、毎回同じ声かけとペースでゆっくり進めると、ご本人も安心感を持って動きやすいです。

参照：『介護キャリアアップ応援プログラム』（厚生労働省）

介護で役立つ歩行補助具と使用上の注意点

歩行介助の際にあると役立つ補助具はありますか？

主に杖・歩行器・歩行車（シルバーカーなど）が挙げられます。杖は、片足の痛みやふらつきが軽い方に向いており、一般的なT字杖のほか、先端が三点・四点に分かれた多点杖など、より安定性の高いタイプもあります。歩行器は四つ脚で体重をしっかり支えられるため、筋力やバランスが低下している方の屋内歩行に適しています。

車輪付き歩行器や歩行車・シルバーカーは、身体を預けながら進めるため、屋外での移動や買い物のときにも便利です。また、すべりにくい靴や室内用の手すり、段差解消スロープなども、転倒予防の観点から歩行介助を助ける重要な補助具です。いずれも、専門職に相談して、身体の状態や生活環境に合ったものを選ぶことが大切です。

参照：『東京くらしねっと | 今月の話題 歩行補助用具を上手に使って街にでかけよう』（東京都消費生活総合センター）

歩行介助の際に発生しやすいトラブルや事故を教えてください

まず少なくないトラブルや事故は転倒・転落です。平坦な場所でも、床の小さな段差や電気コード、カーペットのめくれ、濡れた床などにつまずき、バランスを崩して転んでしまうケースが少なくありません。

また、介助者との歩幅やタイミングが合わず、急に方向転換したり、引っ張られたりしてよろめくこともあります。杖や歩行器を使用している場合は、先端ゴムの劣化やネジの緩み、タイヤのすべり・引っかかりなど、補助具の不具合が事故の引き金になることもあります。さらに、ご本人の筋力・バランス低下に比べて介助量が足りない、逆に無理に動かそうとして関節や腰を痛めてしまうなど、不適切な介助方法もトラブルの大きな要因です。

参照：『たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？』（政府広報オンライン）

歩行介助の際に介護者が気を付けることを教えてください

安全性の確保と本人のペース尊重の2つに大きく分けられます。まず、安全面では事前に体調や疲労の有無を確認し、転倒リスクの高い持病や状態（片麻痺・パーキンソン症状・膝折れなど）を把握したうえで介助に入ることが大切です。歩く前には、床に物が落ちていないか、コードやカーペットのめくれ、濡れた場所がないかなど、歩行ルート全体の環境を整えます。

また、靴やスリッパはサイズが合い、すべりにくいものを選び、杖や歩行器などの補助具が緩んでいないかも確認します。介助中は、介護者が先に引っ張ったり押したりせず、毎回本人の歩幅とペースに合わせて並んで歩き、疲労やふらつき、表情の変化をこまめに観察しながら、適切なタイミングで休憩をはさむことが大切です。

編集部まとめ

介護の歩行介助とは、加齢や病気、障碍などで歩行が不安定になった方が、安全性を重視して移動できるよう支える援助のことです。本人の残っている力をできるだけ生かしつつ、必要な部分だけのサポートで、転倒や骨折のリスクを減らしながら自立した生活を維持・向上させることが重要です。そのために、見守り中心の介助から寄り添い歩行、手引き歩行、杖や歩行器を使った介助まで、状態に合わせた方法を選ぶ必要があります。また、床の環境整備や適切な補助具の選定、本人のペースに合わせた声かけなど、細かな配慮がスムーズで安全性の高い歩行介助のカギです。

参考文献

『介助と介護の違いとは？意味や目的、仕事内容の違いを解説』（神戸医療福祉専門学校）

『高齢者の転倒・転落の原因・予防策｜ニュース＆イベント』（順天堂大学）

『介護キャリアアップ応援プログラム』（厚生労働省）

『東京くらしねっと | 今月の話題 歩行補助用具を上手に使って街にでかけよう』（東京都消費生活総合センター）

『たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？』（政府広報オンライン）