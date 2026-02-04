「ざるそば」を注文したのに「天ざる!?」仕方なく食べたものの、900円から2500円の価格変動にモヤモヤが残った【作者に聞く】
蕎麦屋に行ったときのこと。「ざるそば」を注文したのに「天ざる」が運ばれてきた。ざるそばは900円だが天ざるは2500円。仕方なく天ざるを食べたが大きな価格変動にモヤモヤが残る結果となった、相植おかき(＠aiu_e030)さんが描くエッセイ漫画『ちょっとしたトラブルエピソード』を紹介しよう。
【漫画】「天ざる」は2500円!?
■ざるそばを注文したのに天ざるが!?価格の変動に驚く！
有名な蕎麦屋に友人と行った。友人は「おろしそば」おかきさんは「ざるそば」を注文した。しかし、運ばれてきたのは「天ざる」だった。頼んだのは「ざるそば」だと店主に言ったら、「天ざると伺いましたが？」と刺々しい口調で返され、ビビってしまったおかきさん。仕方なく提供された天ざるを食べた。ざるそばだったら900円だったが、会計で2500円の天ざるの代金を支払うことになった。揉め事にはしたくないと思い、天ざるを食べたもののモヤモヤが残ったエピソードだ。
■2人で並んでいると思っていたのに、あとからぞろぞろ現れて…!?
とある観光地では、ロープウェイに乗るために2段階の行列をクリアしなければならない。まずはチケットを購入するために並び、その後ロープウェイに乗るために並ぶ。そんな観光地ならではの行列時に起きた出来事。おかきさん夫婦は、事前にチケットをネット購入していた。そのため第1段階のチケットを購入するための行列は、横目でスルー。「先に買っておいてよかった〜」と思いつつ、QRコードで入場。ロープウェイの列に並んだ。
おかきさん夫婦の前には、外国人の子どもが2人で並んでいた。子ども2人だけでロープウェイに乗るのかと思っていると、遠くから子どもたちに声をかける人が。それは外国人の大人たちで、突如柵を乗り越え、おかきさんたちが並んでいる列に割り込んできた。その数、大人7人、子ども1人!!
大人たちはチケットを購入していたようで、先に子どもをロープウェイ乗り場の列に並ばせ、場所取りをしていた。列の後ろから「横入りはあかんよ！」と注意をする人もいたが、「その集団は、英語も日本語も通じませんでした…」と、おかきさんは残念そうに話す。結果、「周囲にいた人たちは私たちを含めて、その集団を強めににらむことしかできませんでした」途中から割り込まれたモヤモヤを描く。
相植おかきさんは、中学時代に読んだ井上純一さんの『中国嫁日記』がきっかけでエッセイ漫画を描きはじめた。「エピソードは普段からメモを取るようにしていて、そのメモの中からその日のコンディションに合わせて描けそうなものを決めています」と描くポイントを話す。また、「『とにかく読みやすく』をモットーに台詞や吹き出しの配置にこだわっています。右から左に流れるように読めるかどうかを1コマずつ確認しながら描いています」とか。短編漫画で1つずつのエピソードがまとまっていて読みやすいのもポイント。列のトラブルのほかにも何だかモヤッとしてしまうエピソードに共感の声が集まる。
取材協力：相植おかき(＠aiu_e030)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
