明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆“ヘブン”トミー・バストウ、久しぶりに平穏な時間
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第89回）が2月5日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と英語教師の庄田（濱正悟）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第89回あらすじ
ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで本当に終わったのか、不安と気味の悪さを感じるトキとヘブン、錦織（吉沢亮）。そこに、牛乳配達から帰ってきた司之介（岡部たかし）から江藤知事（佐野史郎）の家が大変なことになっていると告げられる。
知事の起こしたトラブルがきっかけで、世間の関心はトキから知事に移り、久しぶりに平和な時間がトキとヘブンに訪れる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
