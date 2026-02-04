６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が３日、会場の「ミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナ」で公式練習を行った。初のメダル獲得に向け、１次リーグ初戦はフランス戦（６日）を控えるスマイルジャパン。今大会、得点を決めた後に流れる曲が嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」であることが判明し、主将の小池詩織（道路建設ペリグリン）は「嵐の曲がオリンピック、というイメージがスマイルジャパンにはあるので。今回もそれ一択でした」と語った。

２２年北京五輪、会場に響いたのは嵐の「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」。２１年世界選手権で過去最高の６位、北京五輪でも初の決勝トーナメント進出と、嵐のゴールソングに支えられてきた。「ゴールソングを決める時に、やっぱり嵐だよね、という話をして。（Ｏｈ Ｙｅａｈ！）は曲を流してみて、みんなでフィーリングが合った。これがいいよね、という話になった」と小池主将。ゴールが決まる度にミラノで嵐が流れ、スマイルジャパンもリズムに乗る。カギを握る初戦へ、小池は「１人１人が自分のやるべきことを理解して取り組めている。いい雰囲気の中でできている」と、自信をのぞかせた。