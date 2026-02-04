俳優の桃井かおり（74）が3日、Instagramを更新。2人分の手料理が並ぶ食卓を披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】桃井かおりの夫婦ショット＆愛妻料理（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、後ろから抱きつき顔を寄せ合う写真や、夫の誕生日のお祝いでワイナリー巡りをした様子、車で外出した際の2ショットなど、仲睦まじい夫婦の姿を見せてきた。また「ステーキ！旦那が焼けば そこいらのステーキじゃかなわない」と絶賛した夫の手料理や、「ニンジンとショウガのスープ。朝はこれだけでも流し込んでくれれば母は安心する。そうもう旦那は可愛いおじいさんで、ワラシはこのおじいさんの母になりつつある不条理」と、夫婦の関係性をおちゃめにつづった2人分の朝食も披露してきた。

2人分の手料理並ぶ食卓に反響

3日の投稿では、「時間あるから1日弱火でコトコトした…キノコ入れられるだけ入れれば、免疫力カレー」と、お肉や野菜をたっぷり盛り付けた2人分のカレーを披露。

この投稿には「愛情トッピングで、免疫力あげあげですね〜」「1日コトコトか〜すごいなぁ」「ごちそうですね〜！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）