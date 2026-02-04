乃木坂46キャプテン梅澤美波、ナンパされまくりのイタリア滞在秘話も披露
アイドルグループ「乃木坂46」の3代目キャプテンを務める梅澤美波が、セカンド写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売を記念して、2月3日（水）に都内で記者会見をおこなった。白いワンピース姿で登場した梅澤が、取材陣のインタビューに答えた。
梅澤にとって5年ぶりとなるこの写真集は、ファッションの聖地であるイタリアで撮影された。華やかなミラノ、芸術の街・フィレンツェ、そして世界遺産の村・チンクエテッレで、大胆なランジェリー姿やお風呂でのカットを含めた、彼女の素の魅力がたっぷりと詰まった1冊が完成した。
◆私が楽しんでいれば良い写真が撮れるはず！
記者会見には、右肩に髪を寄せて、白いロング丈のワンピースを身にまとった梅澤が登場した。ワンピースの裾からは黒いレースアップブーツサンダルがチラリとのぞいて、彼女の大人っぽさを際立たせている。今回の写真集では「私だけの1冊だから、170センチの高身長という武器を活かして、私だけに撮れる写真や着られる衣装にこだわりたい」というアツい思いを胸に撮影に臨んだという。
お気に入りのカットは、街の明かりを背景にして、赤いドレスで振り向いた1枚だ。
「この写真を見たときに、『私ってめっちゃ大人になったな』と思いました。昔よりも、撮られることに気構えなくなったと思うし、変に作り込まずに写してもらえるようになった。それが表情に出ている気がするんです」（梅澤）
ちなみに、メンバーたちから人気なのは「ベッドの上でピザを食べているカット」だという。「普段は、ベッドの上で食事は絶対NG！」という梅澤の、なかなか見られないカジュアルな姿を見ることができる。
ファースト写真集『夢の近く』（講談社）から約5年が経ち、グループ内での立場はキャプテンになった。この5年の間に、写真集への向き合い方も変化したそうだ。
「ファースト写真集のときは『頑張らなきゃ』っていう気負いがすごくあったし、グループに加入して4〜5年目ということで、自分のキャラクターに迷っていた時期でもありました。たくさん悩んでいたし、自分に対して『結果を残さなきゃ』ってプレッシャーをかけていた気がします。でも、今回は『楽しもう！ 自分が楽しんでたら、間違いなく良い写真が撮れるよね！』って、この5年間で培ってきた自信を持っていけました。ご褒美のような、楽しい旅になりました」（梅澤）
◆イタリアの街でナンパに出会った
昔からファッションが好きで、特にヨーロッパに憧れを持っていた梅澤は、イタリアでの思い出を語ってくれた。
「イタリアの方って、ユーモアが溢れるフレンドリーな人が多い。私が白や赤のドレスを着て撮影していたら、男性からも女性からも『ビューティフル！』と声をかけてもらえました。それに、何度もナンパされたりもして（笑）。イタリアの男性は、『きれいだね』とか思ったことをすぐに伝えるし、ロマンチストなんだなと感じました。そういう交流がすごく面白くて。世界は広いなと感じて楽しかったです！」（梅澤）
報道陣からいったい何人の男性にナンパされたのかと聞かれると、「人数は覚えていないけど、海外で声をかけてもらえて嬉しかった」と笑顔を見せる。さらに、イタリア滞在中に印象的だった景色を聞くと、「チンクエテッレの海」だと答えてくれた。
「チンクエテッレではテラスでディナーを食べたんですが、海がバーッと広がっていて、その景色が忘れられないです。私は名前に“波”が入っているくらい海好きの両親のもとに産まれて、湘南で育ったので、海と縁が深いと思っています。チンクエテッレの海を見て、『ああ、これは目に焼き付けておかないといけないな……』と感じながら過ごしていました」（梅澤）
