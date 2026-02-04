「コスパ良すぎて飛びついた！」100均大容量ハンガーの思わぬ落とし穴

家中のハンガーを統一しようと、ダイソーで12本220円（税込）という破格のセットを購入！1本約18.3円の安さと充実の機能に「これこそ理想」と確信した筆者でしたが、帰宅後にパッケージを見て愕然。そこには、プラスチック製品なら当然できると思い込んでいた「あること」を禁じる注意書きがありました…

商品情報

商品名：プラスチックハンガー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：41.5cm

内容量：12本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618388

1本あたり約18.3円！ダイソー「プラスチックハンガー」の驚くべき実力

クローゼットのハンガーを同じ薄型で揃えると、見た目がスッキリする上に収納力もアップします。

ダイソーで見つけたこの「プラスチックハンガー」は、なんと12本入りで220円（税込）。1本あたりに換算すると約18.3円という、他を圧倒する家計に優しい価格設定です。

これだけ大容量なら、2〜3セット買うだけで家中のハンガーをまるごと新調できます。

あちこちの店舗を探し回ることなく、一気に数を揃えられるのは大きなメリットです。

しかも、安かろう悪かろうではありません！

肩の部分には洋服がずり落ちにくい凹凸加工が施されています。

キャミソールやスカートを掛けられるフックもついています。

さらには洗濯物ロープに固定しやすい形状のフックなど、欲しい機能がしっかり凝縮されています。

注意書きに衝撃！「濡れた衣類」はNGという意外な落とし穴

コスパ最強！と確信して使い始めようとした筆者ですが、パッケージの裏面を見て思わず手が止まりました。そこには「濡れた衣類を掛けないでください」という記載があったのです。

プラスチック製＝洗濯物用としても使える、と勝手に思い込んでいたため、これには正直驚きました。

素材の特性や強度などを考慮しての注意事項だと思われますが、洗濯機から出したばかりの濡れて重い衣類を干すのには向かないようです。

よく説明書きを読まずに飛びついてしまった筆者のミスではありますが、洗濯と収納を兼用しようと考えている方にとって特に注意が必要なポイントです。

「収納専用」と割り切れば最強！クローゼットを整える救世主

「洗濯には使えない」という制限はあるものの、乾いた衣類を整理するための「収納用ハンガー」として考えれば、これ以上コスパの良い商品はなかなかありません。フック部分もポールから外れにくい安定感のある構造になっており、日々の使い勝手は申し分なしです。

家中のハンガーを低予算で統一したい、クローゼット内を今すぐスッキリさせたいというニーズには、まさに満足度の高いアイテムといえます。

今回の落とし穴を教訓に、用途をしっかり確認することの大切さを実感しましたが、収納用としてのポテンシャルは間違いなく本物。購入の際は、ぜひこの点に注目してみてくださいね。

ダイソーの「プラスチックハンガー（12本）」は、驚きの低価格で収納の質を向上させてくれる高コスパアイテムでした。クローゼットの整理を検討中の方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。