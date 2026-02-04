求めてたのはこのタイプ！もう保管場所に困らない！スリムな100均園芸グッズ
商品情報
商品名：スリム水差し
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：148×65×165Hmm
容量：500mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4955959223900
大きなじょうろはもう卒業♡コンパクトで保管に困らない！ダイソーの『スリム水差し』
観葉植物を育てていると欠かせないじょうろ。使う頻度は高いのに、保管はちょっと悩ましい存在です。
意外と場所を取るので、お部屋に置きづらく、ベランダに出しっぱなしにしたり…そんな経験、ある方も多いと思います。
ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた『スリム水差し』は、とにかくスリムでコンパクトなのが魅力。
この水差し、一般的なじょうろのような持ち手がありません。
その分、見た目がとてもすっきり。棚の隙間や窓辺、鉢の横などに置いても邪魔になりにくく、省スペースで保管できます。
くすみグリーンの落ち着いた色味も相まって、生活感が出にくい印象です。
お部屋にそのまま置いておいても、浮いた感じになりません。
小さな洗面台やシンクでも水を入れやすく、入れ口が覆われていない構造なので、希釈するタイプの液体肥料を混ぜるときにも便利。
洗うときも中まで手が届きやすく、乾かしやすい形なので、お手入れに手間がかかりません。
細めの注ぎ口で水の量をコントロールしやすい！水やり以外にも活躍！
注ぎ口は細めで、水の量をコントロールしやすい形状。
観葉植物の根元にピンポイントで水をあげたいときも、ドバッと出にくく安心です。
容量が500mLなので、持ったときに重くなりすぎないのも扱いやすいポイント。片手でもラクに水やりができます。
見た目はコンパクトですが、日常的な水やりには十分なサイズ感です。
また、注ぎ口が細いおかげで、窓のサッシなど、少量の水を使って掃除したい場面にも使いやすい印象。
じょうろとしてだけでなく、ちょっとした作業に柔軟に対応できるのも嬉しいポイントです。
今回は、ダイソーの『スリム水差し』をご紹介しました。
保管のしやすさと使い勝手のバランスが取れたアイテムで、従来のじょうろに感じていた「ちょっと邪魔」「片付けにくい」という不満が解消されました。
観葉植物まわりをコンパクトにまとめたい方や、室内用の水差しを探している方におすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。