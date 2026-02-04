求めてたのはこのタイプ！もう保管場所に困らない！スリムな100均園芸グッズ

植物の水やりに使う道具は、扱いやすさが大切。スリム設計で場所を取らず、棚や窓辺にもすっと収まる、そんなコンパクトな水差しをダイソーで見つけました！水量を調整しやすい注ぎ口に、片手で扱いやすいサイズ感。水を入れやすく、洗いやすい構造で、水やり以外のちょっとした場面でも活躍してくれます。

商品情報

商品名：スリム水差し

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：148×65×165Hmm

容量：500mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4955959223900

大きなじょうろはもう卒業♡コンパクトで保管に困らない！ダイソーの『スリム水差し』

観葉植物を育てていると欠かせないじょうろ。使う頻度は高いのに、保管はちょっと悩ましい存在です。

意外と場所を取るので、お部屋に置きづらく、ベランダに出しっぱなしにしたり…そんな経験、ある方も多いと思います。

ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた『スリム水差し』は、とにかくスリムでコンパクトなのが魅力。

この水差し、一般的なじょうろのような持ち手がありません。

その分、見た目がとてもすっきり。棚の隙間や窓辺、鉢の横などに置いても邪魔になりにくく、省スペースで保管できます。

くすみグリーンの落ち着いた色味も相まって、生活感が出にくい印象です。

お部屋にそのまま置いておいても、浮いた感じになりません。

小さな洗面台やシンクでも水を入れやすく、入れ口が覆われていない構造なので、希釈するタイプの液体肥料を混ぜるときにも便利。

洗うときも中まで手が届きやすく、乾かしやすい形なので、お手入れに手間がかかりません。

細めの注ぎ口で水の量をコントロールしやすい！水やり以外にも活躍！

注ぎ口は細めで、水の量をコントロールしやすい形状。

観葉植物の根元にピンポイントで水をあげたいときも、ドバッと出にくく安心です。

容量が500mLなので、持ったときに重くなりすぎないのも扱いやすいポイント。片手でもラクに水やりができます。

見た目はコンパクトですが、日常的な水やりには十分なサイズ感です。

また、注ぎ口が細いおかげで、窓のサッシなど、少量の水を使って掃除したい場面にも使いやすい印象。

じょうろとしてだけでなく、ちょっとした作業に柔軟に対応できるのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『スリム水差し』をご紹介しました。

保管のしやすさと使い勝手のバランスが取れたアイテムで、従来のじょうろに感じていた「ちょっと邪魔」「片付けにくい」という不満が解消されました。

観葉植物まわりをコンパクトにまとめたい方や、室内用の水差しを探している方におすすめです。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。