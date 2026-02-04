最初から最後まで取り出しやすい！使い手目線の100均アイデア商品

据え置きタイプのポケットティッシュケースを使ってみたものの、残り少なくなると取り出しにくいのが気になっていました。もっと使いやすくできたらいいのに…と思っていたときに、セリアで良い商品を発見しました！ティッシュの厚みや量に合わせて、底の位置を調整できる優れもの。最初から最後まで取り出しやすいですよ！

商品情報

商品名：ポケットティッシュケース ホワイト

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横11.9×奥行8.9×高さ5.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4966149436154

最初から最後まで使いやすい！セリアの優秀な『ポケットティッシュケース』

ポケットティッシュって、もらう機会が多いのに、家に持ち帰ると意外と使い道に困りがち。有効活用しようと思って据え置きタイプのポケットティッシュケースを使ってみたものの、残り少なくなると取り出しにくいのが気になっていました。

せっかく自宅でポケットティッシュを活用するなら、もっと使いやすくできたらいいのに…と思っていたときに、セリアで良い商品を見つけました！

この『ポケットティッシュケース ホワイト』は、ポケットティッシュ専用のティッシュケース。

ただのケースではなく、使い手目線の工夫が詰まった天才的なアイデア商品なんです！

ケースは底とカバーの2つのパーツに分かれています。

一見シンプルですが、底の位置を3段階で固定できる仕様になっているのがポイント。

これによって、「残量が少なくなると取り出しにくい…」という悩みを解消することができます！

まずは、ポケットティッシュを袋から取り出してセットします。

そして、カバーを取り付ければ準備完了です。

ティッシュの厚みや量に合わせて調整できるのが便利すぎる！

使ってみると、いちばん感動したのはやはり取り出しやすさです。

残りが少なくなっても、奥まで指を入れなくてもスッと取れるのが本当に快適でした。

仕組みとしては、底パーツの突起をカバー側面の穴にはめ込むことで、位置が決まるというようになっています。

そのため、残量が少なくなっても底パーツを上に移動させることができ、取り出しやすくなります。

また、中に入れるティッシュの厚みや、量に合わせても調整できるのが地味にありがたい！

最初から最後まで取り出しやすさをキープできて快適です。

以前使っていた、ダイソーのポケットティッシュケースと比べてみました。

ダイソーのケースは、穴の開いたフタの重みで押さえるタイプ。フタが軽いため、勢いよく引くと一緒に浮いてしまい、スムーズに取り出せないことがありました。

その点、セリアのケースは底と本体がしっかり固定されているので、引き抜くときに浮くことがありません。動作がとても安定していて、ストレスを感じずに使えます。

ポケットティッシュの取り出しにくさに少しでもモヤっとしている方には、日常をちょっと快適にしてくれるアイテムだと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。