日中の運行間隔は「地下鉄で最少」に

神戸市交通局は2026年3月14日（土）に、市営地下鉄海岸線でダイヤ改正を実施します。このダイヤ改正ではホームドア導入を見据え、各駅の停車時分が見直されるほか、利用状況に応じた運行間隔への変更が行われます。

【図】かなり変わります！ダイヤ改正後の「地下鉄海岸線」運行間隔（現行と比較）

海岸線は神戸市長田区の新長田駅を起点に、同市中央区の三宮・花時計前駅までを結ぶ延長7.9kmの路線。途中、和田岬などの臨海工業地帯、ハーバーランドや中華街などの観光地を経由するなど、様々な顔を見せる路線となっています。神戸市バスのドル箱路線を引き継ぐ形で開業しましたが、利用客数が伸び悩んでいます。

今回のダイヤ改正では、今後予定されているホームドア設置を見据えて運転士の作業時間を確保するため、各駅の停車時分が見直しに。新長田駅→三宮・花時計前駅間（東行）の所要時間が現行の約15分から約16分に増加します。

また、昼間時間帯の運行間隔が現行の10分から15分に、早朝・深夜時間帯は15分から20分になる予定です。なお、朝夕のラッシュ時間帯の変更はありません。

さらに、ホーム上の時刻表を二次元コードによる案内に変更するとしています。神戸市交通局は今回の減便について、利用状況をふまえ、新長田駅における海岸線から西神・山手線へのスムーズな乗り継ぎを考慮したためとしています。

ちなみに、日中時間帯で15分の運行間隔（1時間あたり4本）は、日本の地下鉄では最も少ない部類です。他には、同じく神戸市交通局の北神線、大阪メトロ中央線（夢洲〜コスモスクエア）、名古屋市営地下鉄上飯田線が日中15分間隔となっています。