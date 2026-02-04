歌手の工藤静香（55）が、商業施設ではしゃぐプライベート動画を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】工藤静香の自宅庭やショッピング施設ではしゃぐ姿（動画あり）

これまでもInstagramで、「すんごい豪邸」「もう庭が庭ではなく公園！」など驚きのコメントが寄せられた自宅の庭で育てている果物を収穫する様子や、リハーサルの合間に現地のスーパーで買い物をする姿などを発信してきた工藤。

ショッピング施設ではしゃぐ姿に反響

2026年2月2日の更新では「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。私が沼りました」とコメントし、仕事の前に立ち寄った商業施設でカプセルトイを楽しむ様子を動画で披露。「カメレオン（回す）地味 これがこれ？あんまり欲しくなかった 両替してくる」「これを本当は出しにきたの。スタッフにこれのえだまめを出してあげるっていう約束で来たけど、自分（欲しいもの）に夢中になっちゃった。でもこれ（他で）無かったんだよね やっとあったよね。これアボカドだ バカやろう」「えだまめじゃない？ ヨシッ！」などと、はしゃぐ場面を見せた。

工藤は「スタッフが欲しがっていた えだまめが出て満足。カメレオンも今は作詞するパットに乗っかってます。笑」と振り返っている。

このプライベートな姿にファンからは「遊び心を忘れないしーちゃんステキ」「親近感湧く はしゃぎ方が乙女」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）