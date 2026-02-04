お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を、2026年3月17日（火）夜7時より開催される。また「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。

【映像】「愛のハイエナ」最新話

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティである。番組関連動画の総再生数（※）は8億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組のひとつとなっており、現在は毎週火曜夜11時から最新シリーズ『愛のハイエナ season5』を無料放送中だ。

（※）2025年12月19日（金）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『愛のハイエナ』シリーズに関連する動画の累計再生数

このたび、2026年3月17日（火）夜7時より番組初のリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を、ヒューリックホール東京にて開催することが決定した。2026年2月3日（火）夜11時から2月8日（日）夜11時59分まで、イープラスにて各種チケットの最速先行抽選申し込みを受け付け中である。

イベントでは、これまでの人気シリーズにちなんだ一夜限りの特別企画を続々と実施する。看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン1から出演してきた俳優の山本裕典と”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも登場。ここでしか聞けない“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、芸人界きっての色男、さらば青春の光・東ブクロがホストに挑戦。軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画もお届けする。

また他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「〇〇は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画をお届けする。

なお、本イベントは「ABEMA PPV」でも全編生放送する。チケットの種類は、イベント参加のみの“会場チケット”と、会場チケットに配信視聴権限が付帯した“配信付き会場チケット”（※1）、さらに“配信単体チケット”の3種類を販売する。来場者には会場での特典として、山本裕典、または軍神の“なりきりお面”（※2）をプレゼントするほか、終演後に『愛のハイエナ』シリーズお馴染みの出演者らからのお見送りも実施する。また配信付き会場チケット、配信単体チケット購入者には特典として、「山本裕典、ホストになる。」企画における「山本裕典 喫煙所特別VTR」をお届けする。これまで交わることのなかった山本裕典と、スタジオMCのニューヨーク、さらば青春の光がついに喫煙所で対面を果たす貴重な様子を楽しめる。

（※1）配信付き会場チケットをご購入いただくと、会場チケットと配信単体チケットを別々に購入するより300円（税込）お得にご購入いただける。会場チケットと配信単体チケットを別々にご購入された場合、セット価格の適用ができかねるため、予めご了承いただきたい。なお、配信付き会場チケットと配信単体チケットの重複購入をされた場合も、返金等の対応はできかねるため注意が必要だ。 （※2）入場特典プレゼントはイベント当日の入場時に、お一人様につきどちらか一つをお渡しする。デザインの指定はできかねる。

今後も追加ゲストなどイベントに関する新情報を随時発表していく。“欲望の渦”が巻き起こる一夜限りの特別な瞬間を、どうぞお見逃なく。