【図形クイズ】円は全部で何個ある？ 重なる図形に惑わされず解いてみよう
重なり合う複数の図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！
今回は、正方形や三角形の中に「円」が組み込まれた入れ子構造の問題です。目が別の形に引っ張られないよう、集中して探してみてください。
ヒント：正方形や正三角形といった「角のある図形」に惑わされず、滑らかな曲線で描かれた形だけを抽出してみてくださいね！
答えを見る
▼解説
図形を外側から順に整理すると、次のようになっています。
一番外側の「正方形」
その内側に接する「大きな円」…（1つ目）
その内側にある「正三角形」
一番内側にある「小さな円」…（2つ目）
よって、円の合計は 2つ となります。
このように複数の情報が混ざった状態から、特定のターゲット（今回は円）だけを見つけ出す作業は、注意力を鍛える脳のトレーニングになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
