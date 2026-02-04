正方形、円、正三角形が複雑に重なり合った図形の中から、指定された「円」だけを正確にカウントするクイズです。視覚的な情報が多い中で、いかに必要な情報だけを抜き出せるかが正解へのカギになります。

重なり合う複数の図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！

今回は、正方形や三角形の中に「円」が組み込まれた入れ子構造の問題です。目が別の形に引っ張られないよう、集中して探してみてください。

問題：円は何個ある？

図の中をじっくり見て、描かれている「円」の総数を数えてみましょう。

ヒント：正方形や正三角形といった「角のある図形」に惑わされず、滑らかな曲線で描かれた形だけを抽出してみてくださいね！

答えを見る






正解：2つ

正解は「2つ」でした。

▼解説
図形を外側から順に整理すると、次のようになっています。

一番外側の「正方形」
その内側に接する「大きな円」…（1つ目）
その内側にある「正三角形」
一番内側にある「小さな円」…（2つ目）

よって、円の合計は 2つ となります。

このように複数の情報が混ざった状態から、特定のターゲット（今回は円）だけを見つけ出す作業は、注意力を鍛える脳のトレーニングになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)