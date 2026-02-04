「なんでなんだよ！」登利平、イオン高崎店が閉店「何故や…売上減ったか？」「ええええええまじ？！」
群馬の名物・鳥めしを提供する登利平の公式X（旧Twitter）は、2月3日に投稿を更新。群馬県高崎市内にある店舗を閉店すると告知し、悲しみの声が上がっています。
【投稿】閉店のお知らせに悲しみの声
コメント欄には、「なんでだよ泣 なんでなんだよ！」「テナント料高いもんな…」「えええ！いつも行列じゃーん」「ランチ時等はいつも混んでいたのに…!!!!残念です!!」「何故や…売上減ったか？」「まじか…高崎イオン行ったら登利平って決めてたのに」「ええええええまじ？！」「これは悲しい……」と、悲痛な声が多く寄せられました。
「これは悲しい……」「【イオンモール高崎店】閉店のお知らせ」と題し、「日頃よりイオンモール高崎店をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。誠に勝手ながら令和８年２月２８日（土）をもちまして閉店させていただく事になりました」と報告した同アカウント。「長きにわたり、ご愛顧いただきましたこと誠にありがとうございました」と、感謝の言葉をつづっています。
近隣には4店舗イオンモール高崎店が閉店となると、近隣店舗は「高崎むなだか店」「吉岡店」「高崎みさと店」「群馬町店」となるようです。今後はそれらの店舗を利用したいですね。
