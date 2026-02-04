柳原可奈子、40歳の誕生日を2人の娘ら家族に祝福される 着物姿で幸せあふれる写真に「皆んなの笑顔最高」「着物、ステキです」
2児の母でタレントの柳原可奈子が3日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を家族らに祝福される、幸せあふれるショットを大量投稿した。
【写真】「こちらも幸せをいただきました」着物姿で笑顔あふれる家族の時間を報告した柳原可奈子
柳原は「2月3日 私の40歳の誕生日 家族がお祝いしてくれました 着付け教室で先生に教えていただきながら（真剣な顔!!）、ノンナにお借りしたお着物を着て アフタヌーンティーへ」と報告し、2人の娘との笑顔あふれるショットや、義母と娘との3ショットなど、祝いの席でのさまざまな光景をとらえた写真を多数アップ。
「春の空に向かっていち早く咲く木蓮は、長女の就学や、40代のスタートにワクワクしている今の私に、ぴったりの柄でした」「これからも、応援してくださっている皆さまに元気な姿でお目にかかれるよう、心と体の健康を大切に過ごしていきたいと思います ずっとずっと見守っていてね〜!!」と、新たなスタートへの期待と意気込みもつづった。
また「#パパがお祝いに作ってくれたカレーも美味しかった〜」などのハッシュタグも添え、夫が作ってくれたというカレーの写真も披露。
この投稿にファンからは「可奈子さん おめでとうございます 皆んなの笑顔最高」「木蓮の着物、ステキです、良く似合ってますよ」「とっても素敵な写真ばかりで、こちらも幸せをいただきました」「40歳!?全然見えませんね ビックリしました」「太陽のようなママさんですねー」など、多くの反響が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は、脳性まひであることを公表している。
