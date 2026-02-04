映画『国宝』での演技がインパクト絶大、個人の人気も急上昇の次世代スター候補・黒川想矢『2026年ネクストブレイクランキング〜男性俳優編〜』
『国宝』、『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』、『爆弾』、『８番出口』など日本映画に数々のヒット作が生まれ活況となった2025年。さらにNetflixなど配信発のドラマや、気鋭のクリエイターを起用した映画クオリティの連続ドラマ、「BL」など多彩なテーマを取り入れた深夜枠のドラマなど、新たなスターが生まれる土壌が豊かになっていることが感じられる。そんな中、オーディション＆エンタメ情報サイト「デビュー」では、これからの映画・ドラマ界を担う逸材への期待を込めて『2026年ネクストブレイクランキング』を発表。男性俳優部門の1位には、映画『国宝』での演技が話題となった黒川想矢が選ばれた。
【ランキング表】注目の若手スターがズラリ！『2026年 ネクストブレイク〜男性俳優編〜』TOP10
■映画『国宝』での演技がインパクト絶大 個人の人気も急上昇の次世代スター候補
1位に選ばれたのは黒川想矢。2023年の映画『怪物』で実力は早くから評価を得ていたが、2025年の映画『国宝』にて立花喜久雄（吉沢亮）の少年時代を演じ、その名を広く知らしめた。「吉沢亮さんの子役時代を演じた俳優さんですか？であれば、顔も整っているし演技も迫力あったし、間違いなくブレイクすると思います」（福岡/50代/女性）「『国宝』見たら、そうなってしまう引力がそこにはあった。儚げで喜久雄になっていくと思うと実にエモーショナル」（島根/30代/男性）「『国宝』での演技が圧巻だったから。独特の雰囲気が唯一無二だと思うから」（富山/10代/女性）「『国宝』でも演技が圧倒的で息をするのも忘れるくらい惹き込まれたから」（滋賀/20代/女性）と、その賞賛が止むことがない。
『国宝』に加え映画『この夏の星を見る』の演技が評価され、第17回TAMA映画賞 最優秀新進男優賞、第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞新人賞を受賞。「まだ高校生というのが信じられないくらい纏っている空気に雰囲気がある。お芝居は言わずもがな」（神奈川/20代/女性）「演技力が絶賛されている口コミや投稿をよく見る。20代の俳優がよく陥るミーハーな青春俳優ではなく、実力派俳優として重宝され、長く活躍する日本を代表する演技派俳優になりそうだから」（千葉/20代/女性）と、16歳という若さながら、良作への出演が続き、着実にその評価を高めている。
「『国宝』で注目度が高いし、SNSでも度々バズっている。写真集を出したり、様々な映像作品や雑誌でよく見るから」（愛知/10代/女性）「感情移入、演技がとても上手くて黒川想矢くんが出ている作品を見たいと思えるからです。自分が好きなマンガやドラマに出演していると嬉しいからです」（長野/10代/女性）と、若いファンも多く、黒川想矢個人への人気も高まっていることから、ゴールデンタイムの連続ドラマへのメインキャストへも抜擢、スター俳優の仲間入りも近いはずだ。
■バラエティの経験値も演技に昇華 シリアスからコメディまでいける技巧派
2位に選ばれたのは藤原丈一郎。なにわ男子のメンバーとしてのコンサートやバラエティ番組出演などで幅広く活躍しているが、早くから舞台、ドラマなどで俳優活動も行ってきた。2025年はドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』（EX）でトリプル主演、『ロンダリング』（KTV・CX）主演、『すべての恋が終わるとしても』（ABC・EX）、『恋する警護24時 season2』（EX）など出演作も多い。「2025年はドラマや映画に出演し続けていて、注目度が高まっているのでは？と思ったから」（岐阜/20代/女性）と、俳優・藤原丈一郎を観る機会が確実に増加していることが、このランキングに繋がった。
アイドル、バラエティでの経験値を上手く演技力に昇華しているのも強み。「見た感じドラマ向きではなくてバラエティ班かなという感じですけど、ドラマでも良い仕事をしそうな頑張り屋のところが見られるといいなぁと思います」（大阪/40代/男性）「グループでもバラエティでもお笑い担当のイメージだけど、ドラマでの甘くて優しい感じとかめちゃくちゃギャップ」（岡山/20代/女性）「シリアスなシーンも コメディなシーンも器用にこなしている感じ。普段は関西弁なのに、標準語の違和感もなく良かったです」（埼玉/50代/女性）と、“専業俳優”には出せない魅力でさらに俳優としての需要を高めていくだろう。
◆第3位「多数の出演作で確実に印象を残し、ブレイク目前の戦隊出身俳優」
3位は一ノ瀬颯。2019年の『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（EX）の主演で俳優デビューした一ノ瀬。2025年はドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（CX）、『１１９エマージェンシーコール』（CX）などに出演。「話題になったドラマだったり、有名なドラマに出演してたとしても名前聞いてもパッと思い出せない人が多い中、一ノ瀬さんは名前聞いたらパッと思い浮かぶからドラマの中で印象に残る演技をされてるような感じがする」（福岡/20代/女性）「毎クールのドラマで見かける事が多くなってきた。演技もインパクトも申し分ないと思う。いつブレイクしてもおかしくないと思っている」（東京/40代/男性）という声があるように、出演した作品で確実に爪痕を残している。
「既にドラマで見慣れている良い印象の俳優のため、これからも同じように、今まで以上に活躍してくれると思った」（岡山/10代/女性）「ずいぶん前からドラマなどで見かけていたが、演技が自然で顔も覚えやすい」（千葉/50代/女性）「最近良く目にするぐらい活躍しているので大注目していますね！」（北海道/40代/男性）と露出はピカイチ。「演技に加えてバラエティも上手く、番宣含めブレイクしそう」（東京/40代/女性）「当たり役次第。ブレイク前夜」（大分/50代/男性）と、自身の代名詞と呼べるような役柄との出会いがあれば、本格ブレイクも近いだろう。
◆アイドルから子役出身までバラエティ豊かなネクストブレイク候補たち
ここからはトップ10にランクインした俳優たちを見ていこう。4位は青木柚。2010年から子役として活動。メジャー作品だけでなく、単館上映のインディペンデント映画にも多数出演しており、映像クリエイターの間ではすでに高い評価を得る存在だった。2025年はドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）、映画『秒速5センチメートル』などに出演。「自然でリアルな演技が上手い。良い意味ですごく美形という訳ではないので幅広い役をできそう」（神奈川/50代/女性）「『じゃあ、あんたが〜』のドラマで初めて知りましたが、人たらしな雰囲気がめちゃくちゃ良かった」（兵庫/50代/女性）「役にハマっている！演技がすごく自然で、視聴者の役に対する感情を掻き立てられる！」（神奈川/30代/女性）と、ナチュラルな存在感と演技が高評価で、「朝ドラの弟役で初めて見てしっかりした演技するなと興味を持ち、『じゃあ、あんたが〜』でも良い味出してました。岡山天音さんみたいな実力俳優になるのかなと期待してます」（大阪/50代/女性）との声も。2026年は話題の実写映画『ブルーロック』（夏公開）への出演が決定しており、幅広い人気を獲得していくに違いない。
5位は犬飼貴丈。『仮面ライダービルド』（EX）の主演でその名を知らしめ、多くの作品で多彩な役柄を演じてきた。2025年はドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（EX）、『コーチ』（TX）、『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（ABC）などに出演。「仮面ライダー俳優からそろそろブレイクして良さそう。バイプレーヤーとしての活躍も目につくがクズ男の当たり役がもっとでそう」（東京/50代/男性）「サイコキャラがよく似合う。本人のキャラもミステリアスでハマる人が多いと思うから」（埼玉/10代/女性）「親しみやすい甘いマスクと、それに縛られず多彩な役を演じ分ける演技力。数度の体調不良も短期間で乗り越える回復力は、俳優を続けていく上で強い武器だと思う」（大阪/40代/男性）と、クセの強い役も説得力を持たせる演技力がファンを引き付けている。バラエティ番組『ぽかぽか』（CX）で見せるキャラクターも愛されており、今後ドラマ主演などで本格的なブレイクに至るはずだ。
【調査概要】
集計期間：2026年1月9日（金）〜1月15日（木）
調査対象：合計1000名（自社アンケート・パネル【オリコン・モニターリサーチ】会員10代〜50代 並びに、デビューLINE友達会員）
調査地域：全国
調査方法：インターネット調査
調査機関：オリコン・モニターリサーチ
※NHK、民放地上波の19時〜22時に放送開始する連続ドラマに主演していない男性俳優が対象。
※過去5年（オリコンニュース・デビュー調べ）のブレイクランキングTOP10内、ネクストブレイクランキング1位に、それぞれランクインしたことのない男性俳優が対象。
