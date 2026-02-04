東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.75 高値156.08 安値155.31
156.89 ハイブレイク
156.48 抵抗2
156.12 抵抗1
155.71 ピボット
155.35 支持1
154.94 支持2
154.58 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1819 高値1.1829 安値1.1780
1.1888 ハイブレイク
1.1858 抵抗2
1.1839 抵抗1
1.1809 ピボット
1.1790 支持1
1.1760 支持2
1.1741 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3697 高値1.3707 安値1.3651
1.3775 ハイブレイク
1.3741 抵抗2
1.3719 抵抗1
1.3685 ピボット
1.3663 支持1
1.3629 支持2
1.3607 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7753 高値0.7801 安値0.7739
0.7852 ハイブレイク
0.7826 抵抗2
0.7790 抵抗1
0.7764 ピボット
0.7728 支持1
0.7702 支持2
0.7666 ローブレイク
