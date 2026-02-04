東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.75　高値156.08　安値155.31

156.89　ハイブレイク
156.48　抵抗2
156.12　抵抗1
155.71　ピボット
155.35　支持1
154.94　支持2
154.58　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1819　高値1.1829　安値1.1780

1.1888　ハイブレイク
1.1858　抵抗2
1.1839　抵抗1
1.1809　ピボット
1.1790　支持1
1.1760　支持2
1.1741　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3697　高値1.3707　安値1.3651

1.3775　ハイブレイク
1.3741　抵抗2
1.3719　抵抗1
1.3685　ピボット
1.3663　支持1
1.3629　支持2
1.3607　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7753　高値0.7801　安値0.7739

0.7852　ハイブレイク
0.7826　抵抗2
0.7790　抵抗1
0.7764　ピボット
0.7728　支持1
0.7702　支持2
0.7666　ローブレイク