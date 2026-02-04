東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.10 高値184.20 安値183.37
185.24 ハイブレイク
184.72 抵抗2
184.41 抵抗1
183.89 ピボット
183.58 支持1
183.06 支持2
182.75 ローブレイク
ポンド円
終値213.35 高値213.47 安値212.50
214.68 ハイブレイク
214.08 抵抗2
213.71 抵抗1
213.11 ピボット
212.74 支持1
212.14 支持2
211.77 ローブレイク
スイス円
終値200.87 高値201.12 安値199.46
203.17 ハイブレイク
202.14 抵抗2
201.51 抵抗1
200.48 ピボット
199.85 支持1
198.82 支持2
198.19 ローブレイク
豪ドル円
終値109.37 高値109.55 安値108.06
111.42 ハイブレイク
110.48 抵抗2
109.93 抵抗1
108.99 ピボット
108.44 支持1
107.50 支持2
106.95 ローブレイク
NZドル円
終値94.13 高値94.41 安値93.28
95.73 ハイブレイク
95.07 抵抗2
94.60 抵抗1
93.94 ピボット
93.47 支持1
92.81 支持2
92.34 ローブレイク
カナダドル円
終値114.18 高値114.25 安値113.64
115.02 ハイブレイク
114.63 抵抗2
114.41 抵抗1
114.02 ピボット
113.80 支持1
113.41 支持2
113.19 ローブレイク
