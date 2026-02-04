東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7021　高値0.7050　安値0.6945

0.7171　ハイブレイク
0.7110　抵抗2
0.7066　抵抗1
0.7005　ピボット
0.6961　支持1
0.6900　支持2
0.6856　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6046　高値0.6063　安値0.5995

0.6142　ハイブレイク
0.6103　抵抗2
0.6074　抵抗1
0.6035　ピボット
0.6006　支持1
0.5967　支持2
0.5938　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3640　高値1.3686　安値1.3633

1.3726　ハイブレイク
1.3706　抵抗2
1.3673　抵抗1
1.3653　ピボット
1.3620　支持1
1.3600　支持2
1.3567　ローブレイク