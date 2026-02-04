東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7021 高値0.7050 安値0.6945
0.7171 ハイブレイク
0.7110 抵抗2
0.7066 抵抗1
0.7005 ピボット
0.6961 支持1
0.6900 支持2
0.6856 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6046 高値0.6063 安値0.5995
0.6142 ハイブレイク
0.6103 抵抗2
0.6074 抵抗1
0.6035 ピボット
0.6006 支持1
0.5967 支持2
0.5938 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3640 高値1.3686 安値1.3633
1.3726 ハイブレイク
1.3706 抵抗2
1.3673 抵抗1
1.3653 ピボット
1.3620 支持1
1.3600 支持2
1.3567 ローブレイク
