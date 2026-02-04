ドジャースは3日（日本時間4日）、マイク・シアニ外野手（26）を獲得したことを発表。それを受け、アンディ・イバネス内野手（32）をメジャー40人枠から外す、事実上の戦力外となるDFAとしたことも発表した。

同外野手は22年にレッズでメジャーデビューを果たし、23年シーズン中にカージナルスに移籍。24年には自己最多の124試合に出場し、打率.228、2本塁打、20打点を記録した。同年には20盗塁を記録するなど、守備・走塁を武器としている。

シアニにとっては慌ただしいオフとなっている。今オフはカージナルスからDFAに伴うウエーバーでブレーブスへと移籍。ブ軍をDFAとなると、12月12日（日本時間13日）にドジャースが獲得を発表した。ド軍も1月21日（同22日）にカイル・タッカーを獲得したことを受け、シアニをDFAに。2日後にヤンキース移籍が決まったが、同28日（同29日）に今オフ3度目のDFAとなっていた。

イバネスは1月13日（同14日）に1年120万ドル（約1億9000万円）でチームに加入。内野全ての守備位置に加え、外野の両コーナーも守る万能型の選手で、これまでメジャーではレンジャーズ、タイガースに所属。通算420試合の出場で打率.254、28本塁打、128打点の成績を残している。