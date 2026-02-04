今回は、妻が「夫の不倫相手を気の毒に思った理由」についてのエピソードを紹介します。

「こんな最低夫をもらってくれてありがとう」

「私の夫は会社の同僚でもあるのですが、ギャンブル好きで多額の借金があります。私はこれまで夫の借金を肩代わりしてきたのですが、もうそんな生活は嫌で、離婚したいと思っていました。

そんなある日、夫が後輩の女子社員と不倫し、結婚まで考えていることを知りました。『これでやっと離婚できる』と思い、うれしかったです。夫と不倫相手には慰謝料も請求できますしね。

そして、夫の不倫相手をカフェに呼び出しました。不倫相手は悪びれもせず不倫を認め、かなり偉そうな態度。で、私は『離婚してあげるわ』『幸せになれるといいわね。無理でしょうけど……』と言い放ちました。

『こんな最低夫をもらってくれてありがとう』という気持ちでいっぱいです。ただ、夫に多額の借金がありギャンブル癖があることを知らない不倫相手のことは、少し気の毒ではあります」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 夫の不倫相手は、結婚してはじめて真実を知ることになるのでしょうか。まぁでも、自業自得でしょうが……。

