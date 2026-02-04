

東京ディズニーシーの記念すべき25周年が、いよいよ2026年4月15日に開幕します！しかし、その祝祭をひと足早く、しかも通常営業終了後の「特別な貸切空間」で体験できるチャンスがあるのをご存知でしょうか？JALパックは、2026年4月11日(土)・12日(日)の出発限定で、通常営業終了後のパークを貸切で楽しめる「スペシャルナイト」への入園パスポートを確約した特別ツアーを発売しました。羽田空港発着の往復航空券、宿泊、そしてここでしか手に入らないジャルパック限定オリジナルグッズがセットになった豪華な内容です。

抽選ではなく「予約」で先行体験の切符を手にできる、ファン必見のこのプラン。予約時に注意すべき「羽田便限定」のルールなど、賢く旅を予約するための最新情報を含め、特別なプランの全貌をご紹介します。

東京ディズニーシー25周年を貸切で楽しむ特別ツアー

4月12日19:30〜22:30の特別営業時間で、一足先に「スパークリング・ジュビリー」を体験

東京ディズニーシー（R）25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート付きツアー

本ツアー最大の魅力は、４月12日の通常営業終了後の19:30〜22:30(予定)に開催される「スパークリング・ジュビリー」スペシャルナイトへの入園パスポートが含まれていること。25周年を迎える東京ディズニーシーを貸切状態で楽しめる、ファン必見の内容となっています。

なお、通常営業時間帯の入園には別途1デーパスポートが必要ですのでご注意ください。4歳以上はチケットが必須となります。

なお、予約締切りは出発日の前日から起算して7日前まで。対象便は羽田空港到着便限定で、成田便は対象外となっています。

ジャルパック利用者だけのオリジナル特典

ジャルパックならではのプレゼントイメージ

ツアー参加者には、ジャルパック限定のオリジナルプレゼントが用意されています。

・ダブルファスナーポーチ（お一人様1個 ※添い寝を除く）

・ポップコーンバケット（1グループ1個）

これらの特典は、羽田空港に到着後、第1ターミナル1階のジャルパックツアーデスクにて受け取ることができます。

快適な旅をサポートする充実のオプション

羽田空港からの無料送迎バス

羽田空港から東京ディズニーリゾート間を結ぶ往復無料空港バスが利用可能です。予約時に選択することで、重い荷物を持っての移動をスムーズに済ませることができます。

人気ショーの鑑賞席予約も可能

JALで行く東京ディズニーリゾート特集限定のオプショナルプランとして、東京ディズニーランドの「ミッキーのマジカルミュージックワールド」鑑賞席を先着順で予約できます。通常営業時間帯にランドへ入園する1デーパスポートが別途必要ですが、確実に見たい方には嬉しいサービスです。

人気の貸切ツアーは早期完売も予想されるため、早めの予約がおすすめです。25周年の幕開けを、特別な貸切空間で。JALパックだけの贅沢な体験で、一生の思い出を作ってみませんか？

