３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１６６．６７ドル安の４万９２４０．９９ドルと反落した。ＡＩスタートアップ企業の米アンソロピックが法務関連の新たなツールを発表したことに伴い、同社サービスへのユーザーの移行によるソフトウェア関連企業の中期的な減速懸念が拡大。関連株の売りは半導体や金融株の一角に波及し、全体相場を押し下げた。ナスダック総合株価指数の下落率は１％を超えた。



セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞が急落。オラクル＜ORCL＞やスノーフレイク＜SNOW＞、アクセンチュア＜ACN＞が下値を探り、ファクトセット・リサーチ・システムズ＜FDS＞が大幅安となったほか、ブラックロック＜BLK＞やブラックストーン＜BX＞が安い。半面、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やシェブロン＜CVX＞、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が堅調だった。



ナスダック総合株価指数は３３６．９３ポイント安の２万３２５５．１８と反落した。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞が値を下げ、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やコインベース・グローバル＜COIN＞が株価水準を切り下げたほか、ペイパル・ホールディングス＜PYPL＞やリーガルズーム・ドット・コム＜LZ＞が売りを浴びた。一方、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が買われ、ウォルマート＜WMT＞やペプシコ＜PEP＞が頑強。テラダイン＜TER＞が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS