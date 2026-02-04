３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．２１ドル（＋１．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９３５．０ドル（＋２８２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８３０４．２セント（＋６２６．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６５．７５セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．１１（＋４．９７）
出所：MINKABU PRESS
