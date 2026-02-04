90+7分にハバーツがとどめの一撃!アーセナルがチェルシー下して、カラバオ杯決勝進出!!
[2.3 カラバオ杯準決勝第2戦 アーセナル 1-0 チェルシー]
カラバオ杯は3日、準決勝第2戦を行い、アーセナルがチェルシーを1-0で下し、2試合合計4-2で決勝進出を決めた。
1月14日にチェルシーのホームで開催された第1戦では、アーセナルがDFベン・ホワイト、FWビクトル・ギェケレシュ、MFマルティン・スビメンディのゴールで3-2で勝利を収めていた。チェルシーはFWアレハンドロ・ガルナチョの2ゴールでファイナルへの望みを繋いでいた。
チェルシーが3バックを採用してきたこの第2戦ではアーセナルがボールを保持し、チェルシーが構える前半となる。
前半18分、コーナーキックのこぼれ球をMFエベレチ・エゼが拾い、右サイドでFWノニ・マドゥエケとのパス交換から折り返すとDFピエロ・インカピエがシュート。これはチェルシー守護神、GKロベルト・サンチェスが右手一本、横っ跳びセーブ。
一方のチェルシーは前半43分、左サイドのDFマルク・ククレジャの横パスを中央で受けたMFエンソ・フェルナンデスが豪快な右足ミドル。これはアーセナルのGKケパ・アリサバラガがセーブ。
0-0で迎えた後半32分にアーセナルにビッグチャンスが訪れる。左サイド、フリーで受けたスビメンディが逆サイドへクロス。セットプレーの残りで待ち構えていたDFガブリエル・マガリャンイスがフリーでヘッド。しかし、ククレジャが目の前に立ちはだかりヘディングでシュートブロック。
後半37分にはコーナーからチェルシーにチャンスが訪れる。ニアでフリーになったDFウェスレイ・フォファナが右アウトで合わせるも上手くヒットせず。シュートは惜しくも枠には飛ばず。
アディショナルタイムは6分。チェルシーが猛攻を仕掛けるも後半45+7分、アーセナルはカウンターで途中出場のFWレアンドロ・トロサール、MFデクラン・ライスと繋ぎ、最後は怪我から帰ってきたFWカイ・ハバーツ。チェルシーGKサンチェスを冷静に交わし、フィニッシュ。ラストプレーでアーセナルが先制し、試合はそのまま1-0で終了。2試合合計スコア4-2でアーセナルが決勝へと駒を進めた。
