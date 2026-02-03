ナイキ ACGがブランド刷新　「オール コンディションズ レーシング デパートメント」に新メンバーが参加

「ナイキ（NIKE）」のアウトドアカテゴリー「オール・コンディションズ・ギア（ACG）」が、ブランドを刷新することを発表した。

【画像をもっと見る】

ACGは、ナイキのアウトドア部門を担うカテゴリーとして、トレッキングを中心とするラインナップで1991年にスタート。トレイル、山岳などさまざまなフィールドで活動するアスリートに向けたギアを提供しているほか、トレイル業界の発展のため、崇礼168ウルトラトレイルのスポンサーに参加し、トレイルランニングイベント「ブロークン アロー スカイレース（Broken Arrow Skyrace）」および「ゴージ ウォーターフォールズ（Gorge Waterfalls）とパートナーシップを締結している。

今回の刷新では、ナイキのトレイルランニングシリーズ「ナイキ トレイル」をACGに移行。そのほか、ACGによるアスリート集団「オール コンディションズ レーシング デパートメント（All Conditions Racing Department）」の新メンバーに甲斐大貴と高村貴子など6人が参加する。

今回の刷新についてACGのVP／GM スコット・ルクレア（Scott LeClair）は「これはACGの歴史におけるとても大事な瞬間です。あらゆるコンディションへの再コミットであり、デジタルから離れ、外へ出て探検しよう、とアスリートへ呼びかけています。ACGにはアウトドア パフォーマンスの未来を形づくる基盤があり、同時に新鮮で予想外な領域へと踏み込んでいく力もあります。とてもエキサイティングな旅になるでしょう」とコメントを寄せている。

◾️ACG：公式サイト