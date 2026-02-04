イ・ビョンホン主演、パク・チャヌク監督が描く狂気の“再就職大作戦”『しあわせな選択』本予告解禁
世界的ヒット作『イカゲーム』でも知られるイ・ビョンホンが主演する映画『しあわせな選択』が3月6日より日本で公開される。日本版メインビジュアルと本予告が解禁となった。
【動画】『しあわせな選択』本予告
本作で、イ・ビョンホンは、韓国俳優として映画部門初となるゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネート。ミュージカル／コメディ部門の作品賞、非英語作品賞とあわせて3部門にノミネートされた本作は、韓国の巨匠パク・チャヌク監督の最新作。イ・ビョンホンとは『JSA』以来25年ぶりのタッグとなった。
妻ミリ役にはドラマ『愛の不時着』で人気を集めたソン・イェジンが出演。結婚、出産を経て満を持しての復帰作となった本作で青龍映画賞主演女優賞を受賞。さらにライバル役のイ・ソンミンが、同賞助演男優賞を受賞している。そのほかにも韓流作品でおなじみのパク・ヒスン、ヨム・ヘラン、チャ・スンウォンらが物語に厚みを与える。
『オールド・ボーイ』（2004年）、『別れる決心』（22年）など、常にタブーを打ち破り、緻密さと完璧な美学で観客を魅了してきたパク・チャヌク監督。本作では、現代社会に生きる誰もが直面し得る“突然の解雇”という現実を独自の視点で描き出す。
予告編は、なにもかも順風満帆だった一家の主・マンス（イ・ビョンホン）の失業から始まる。家計を支えるため、妻ミリは家族に節約リストを渡し、これまでの豊かな暮らしを変えていくことを宣言。再就職に奮闘するマンスを「ライバルを全員皆殺しにするの」とユーモアたっぷりに鼓舞するが、その言葉をヒントにマンスの脳裏には衝撃のアイデアがひらめく。
ライバルたちを調べはじめ、ボムモ（イ・ソンミン）、シジョ（チャ・スンウォン）、ソンチュル（パク・ヒスン）の3人に狙いを定めマンスの再就職大作戦は決行されていく――。
スーツ姿のマンスを囲むようにメインキャラクターが配置されたメインビジュアルでは、「ドロドロのしあわせまで、あと3人。」のコピーが添えられ、劇的な展開を期待させるデザインとなっている。また、日本公開にあわせて大手製紙メーカー・中越パルプ工業とのタイアップも決定し、ポスターやチラシの用紙提供などで宣伝協力が行われている。
