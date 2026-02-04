TBS南波雅俊アナ、初の五輪実況に意気込み「今まで培ったものすべてをぶつけて臨みたい」 転機となった実況も明かす
●ミラノ・コルティナ五輪やロサンゼルス五輪への思い語る
2020年10月にNHKからTBSに転職し、スポーツ実況をはじめ、『Nスタ』『ひるおび』『ラヴィット!』などで活躍し、B'z歌唱でもたびたび話題を呼んでいる南波雅俊アナウンサー。幅広い魅力で愛され、「好きな男性アナウンサーランキング2025」(オリコン調べ)では1位に輝いた。南波アナにインタビューし、大活躍の2025年を経て今後どのようになっていきたいと考えているのか、また、スポーツ実況への思いなども聞いた。
TBSの南波雅俊アナウンサー 撮影:蔦野裕
「スポーツアナウンサーとして突き詰めたい」との思いでTBSに転職し、この5年でWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)や東京世界陸上、世界バレー、駅伝など、大きなスポーツ大会を任される存在になった南波アナ。
2025年を振り返り、「世界陸上と世界バレーという2大世界大会をしゃべる年ってなかなかないと思うんです。しかも世界陸上の東京大会。ここで本当の意味でTBSのスポーツアナウンサーになったと言えるのではないかというぐらい、世界陸上は大きなものでした」と語る。
そして、「スポーツの大きな大会でこんなに実況させていただけると思ってなかった」と言い、『Nスタ』『ひるおび』への出演や、『ラヴィット!』でのB'z歌唱なども「想像してなかった」と仕事の幅の広がりに自身も驚いている。
大活躍の2025年を経て、2026年はどのような目標を掲げているのか尋ねると、まず、2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪での実況を成功させることを挙げた。同大会で南波アナは、NHKと民放テレビ局で構成するジャパンコンソーシアム(JC)の一員として、オリンピックの実況に初挑戦する。
「初めてオリンピックに現地実況のアナウンサーとして関わるので、いい放送を出したいというのが今の一番の目標です。JCの実況は、TBSに限らず各局で流れる可能性があります。だからこそ、どこに出しても通じる放送をしなくてはいけないと思っています。オリンピックの実況は、スポーツ実況アナウンサーを志した時の大きな目標でもあったので、責任感を持ち、今まで培ったものすべてをぶつけて臨みたいと思います」
また、秋に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会にも強い思いを持っている。
「2023年の杭州アジア大会は、転職後、初めての海外での実況でした。世界で戦うアスリートを現地で取材しながら毎日実況に挑む、タフでしたがすごく貴重な経験でした。初めて担当する卓球の実況でしたが、試行錯誤しながら臨み、日本のメダル獲得の瞬間も伝えることができた、思い入れある大会です。それが、今度は日本で開催されるということで本当に楽しみです。東京世界陸上があれだけ盛り上がったので、愛知の熱気もどうなるのか、とてもワクワクしています」
スポーツ実況に加え、『Nスタ』、『ひるおび』、『ラヴィット!』も引き続き全力で挑む。
「『Nスタ』は本当に大事にしている番組で、メインキャスターの日比(麻音子)アナウンサーを中心に、みんなでよりよいものにしていきたいという思いがあります。『ひるおび』も4月で担当してから1年になるので、より存在感を高められたらと思います。そして、自分を認知してもらうきっかけになった『ラヴィット!』では、もっと大暴れしたいですね(笑)」
次に見据える目標としては、2028年のロサンゼルス五輪をあげる。
「そもそも実況メンバーに選ばれるか自体全くわかりません。その前提で話をさせていただくなら、2028年のロスオリンピックでは野球が復活するので、オリンピックで野球の実況がしたいというのが次の大きな目標です。2027年には規模が拡大するプレミア12、その翌年にロスオリンピックで野球の代表戦を実況し続けられたら、これ以上のやりがいはないと思っています」
そして、2025年の東京世界陸上でテレビの影響力を感じたという。
「世界陸上が終わった翌日、大学のゼミのOBや学生との懇親会があったのですが、そこで何人かの大学生が『中島佑気ジョセフ選手が…』『村竹ラシッド選手が…』と興奮気味に話し、『今みんな世界陸上の話をしていますよ』と言っていたんです。世界のトップを争ったアスリートの凄さを改めて感じましたし、自分たちが全力で届けたものが、若い人の心にしっかり届いていたのが、何よりうれしかったです」
さらに、「難しい時代になっていることは、重々理解していますが、アナウンサーとしてだけでなく、スポーツを愛する一人の人間として、日本中が盛り上がる世界規模のスポーツ大会は、誰もが見られる地上波で伝え続けていけることを、切に願っています」と熱く語った。
●忘れられないWBCや東京世界陸上での実況を振り返る
また、スポーツ実況のやりがいも聞いた。
「人生をかけて競技に臨むアスリートに直接取材させていただき、それを自分の言葉で伝えることの責任感や重圧と向き合いながら放送席に座る。台本のない試合を前に、自分自身も真剣勝負で実況する。主役である選手や試合の邪魔をすることなく、目の前で起きていることを、どうやって視聴者に伝えていけるかを、毎回必死に考えています。プレッシャーはとても大きいですが、凄くやりがいがある仕事だと感じています」
数ある実況経験のなかでも、2023年のWBCが一つの転機になったという。
「転職理由のなかで最も大きく、夢にまで見たWBCの実況でしたが、自分の力不足から、反省だらけの放送でした。目の前のプレーに遅れないで実況しようとか、球場の歓声や音を生かして臨場感を伝えようとか、そのときできることには全力で取り組みました。でも、日本代表の実況をするレベルには、全然足りていなかったと思います。終わってから3カ月くらいは映像を見返せないくらい悔しかったです。でも、この経験は後々すごく生きました。根本的な実況力の強化はもちろん、解説のみなさんから、どうやって言葉を引き出せばいいのか、その言葉をどう実況に生かせばいいのか、色々な方法を試行錯誤しました。野球という競技への向き合い方も変わったと思います」
WBCの経験を糧に研鑽を積み、翌年のプレミア12や日本シリーズの実況も任され、ステップを踏んでいった南波アナウンサー。去年は「東京2025世界陸上」で400m、4×100mリレー、走り幅跳びなどを担当した。「世界陸上の現場での実況は初めてで、担当できるうれしさと同じくらい、自分に出来るのかという怖さもありました」と吐露。そんななか、男子400mでは、中島佑気ジョセフ選手が日本勢として34年ぶりに決勝進出を果たした歴史的瞬間を実況することになる。
「残り100mのホームストレートに入った段階で、中島選手は最後方。組上位2人(3位以下はタイムも)にならないと決勝進出はできません。かなり厳しい状況に見えました。これまでの取材から、後半に上がってくることは認識していましたが、前を走るのは世界陸上や五輪のメダリストなど強豪揃い。ここから逆転するのは本当に難しいことです。でも、中島選手は、そこから一人また一人と抜き去り、一気に順位を上げて2位で決勝進出を決めたんです。あの100m、特に残り50mを切ってからの追い上げは、アナウンサー人生でも経験したことのないくらいの驚きと興奮でした。声をコントロールすることができず、お聞き苦しいところがあったと思いますが、後悔のない放送でした。改めて、中島選手がどれだけすごいことを成し遂げたのか、リスペクトの気持ちで一杯です」
その後に行われた4×100mリレーでは、日本代表決勝進出の瞬間を伝えた。
「直前の2時間くらいは不安に押しつぶされそうでした。それを少しでも消すように、解説の朝原宣治さんや高平慎二さんとレースの注目点を整理しました。そして、作った資料と向き合い、いろいろなレース展開を想定しながら準備しました。実際のレースでは、想定外のバトンミスやアクシデントもありましたが、解説のお二人に助けていただきながら、目の前に食らいついて実況しました。先ほど話した声のコントロールなども含め、大会を通して試行錯誤してきたことが、ひとつカタチになったいう実感を持つことも出来ました。何より、国立競技場の大観衆のなか、リレー日本代表が決勝進出を決めた瞬間に立ちあえたことが、すごく幸せでした」
そして、東京世界陸上は、アナウンサー人生を振り返っても大きな刺激になったという。
「初日から最終日まで、世界トップレベルのアスリートの競技を見て、取材して、実況し続けました。本当に濃厚で、あっという間に駆け抜けた9日間でした。30代後半になり、一通り業務を経験してきましたが、東京世界陸上という大きな刺激は、スポーツアナウンサーとして成長するきっかけを与えてくれましたし、もっと成長しなくてはと思わせてもらえる貴重な経験でした」
●休日は「ほぼ自炊している」 ラーメン店巡りや一人旅も趣味
スポーツ実況アナウンサーとして前進を続ける南波アナ。プライベートでは、料理やラーメン店巡りが趣味で、オフの日は基本的には料理を楽しむことが多いという。
「休みの日はほぼ自炊していますね。昼前ぐらいに起きて、レシピ本を開いて作る料理を決めて、近所のスーパーに買い物に行って、ご飯作って食べて、昼寝するみたいな生活をしています。考えてみると自堕落ですね(笑)。そもそも食べることが好きなんですけど、作るのも好きで、休みの日は昼夜2回自炊ができるので、気分が上がります。自分で作れば、好きな量が食べられますし、味も好きな味にできます。レシピ本やレシピ動画を見て研究するのもめちゃくちゃ楽しいです」
一番の得意料理を尋ねると、「得意料理と言われると難しいですが、パスタはYouTubeで一流料理人の動画を見て、何度も作っているので、慣れてはいますね」と答えた。
また、ラーメンを食べに出かけることも。
「週3〜4回食べる週もあれば、2週間に1回くらいになることもあり、頻度はバラバラですが、関東近郊、埼玉、千葉、神奈川くらいならラーメンを食べるためだけに出かけます。旅行や出張でもその土地のラーメンを必ずと言っていいほど食べます。家系ラーメンが好きなので、神奈川の吉村家、あるいはその直系の家系のラーメンの店によく行っています。早朝に行って並んで食べることもありますね」
長期の休みには一人旅を楽しんでいるという。
「ブラックバス釣りが趣味で、2025年の1月から2月にかけては、メキシコまでブラックバスを釣りに行きました。レイクバカラックというバサーの聖地のような湖で、田辺哲男さんや村田基さんなど、レジェンドのみなさんも訪れた湖でバス釣りができたのは、最高の思い出になりました。メキシコは日本と比べると天国のような場所で、5日間で200匹以上は釣りましたね。その前の年は、カレーを食べにスリランカにいきました。以前勤務していたNHK大分放送局の近くにスリランカカレーのお店があって、当時ハマっていたことを思い出して本場を食べに行ってみようと。あとは、スリランカはきれいな茶畑も有名なので、茶畑に癒やされようというのもテーマに出かけました」
南波アナのX(@nambamasatoshi)では、食べたラーメンや作った料理の写真なども公開されているので、ぜひのぞいてみてほしい。
