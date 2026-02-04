目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』原作再現度MAXな特報解禁 ムビチケ前売券も発売へ
Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、本編シーンをふんだんに使用した最新特報映像が解禁。さらに、ティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券の発売も発表された。
【動画】原作再現度が高すぎるキャラが暴れまくり！ 『SAKAMOTO DAYS』特報映像
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
今回解禁された特報映像は、北村演じる南雲の「坂本君に懸賞金が懸けられたよ」という不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う圧巻の戦闘シーンが映され、一気に物語の世界に引き込まれる。さらに、映像内では坂本のほかにもシン（高橋文哉）・葵（上戸彩）だけでなく、陸少糖（横田真悠）・平助（戸塚純貴）や、最強の殺し屋集団「ＯＲＤＥＲ」に所属する南雲（北村匠海）・神々廻（八木勇征）・大佛（生見愛瑠）、そして×（読み方：スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野瑛久）・勢羽（渡邊圭祐）、さらにはいまだ謎に包まれている×（読み方：スラー）も登場。終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との、心温まるほっこりな日常の場面も映しだされる。
また、2月6日には本作のティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券が発売。推定体重約140kgの〈ふくよかな坂本〉と、鋭い眼光で只ならぬオーラを放つ〈スマートな坂本〉の二面性が描かれており、目黒ふんする2人の坂本が共存する特別デザインとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
