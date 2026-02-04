【リビーニョ（イタリア）３日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ビッグエア男子の公式練習が会場のリビーニョ・スノーパークで行われた。世界選手権覇者の木俣椋真（ヤマゼン）は「今のところ（調整は）順調。緊張もあまりなく、楽しくできている。一生に一度あるか、ないかという舞台。とにかく楽しみたい」と胸を高鳴らせた。

５日（日本時間６日）の予選、７日（同８日）の決勝が行われる夜の時間帯で約２時間半滑り込んだ。本番ではバックサイド（ＢＳ）１９８０（横６回転）とスイッチバック（逆のスタンスで）１９８０の２方向を入念調整し、本番に備える。この日はスイッチバックでは４回転半に抑えたが、「コースは好きなタイプ。今日はやりたい技ができた」と手応えを得ている。

１日に日本選手団の一員で他競技の選手らとミラノに入った。フィギュアスケート男子の鍵山優真、坂本花織らと交流した。「本当にちょっと話したぐらい」とうれしそうに明かす。リビーニョからミラノまで約２５０キロ離れている。刺激が入った様子で「。「ちょっと遠い。ここの競技は見たことがあるので。ミラノまで行きたいですね」と初の夢舞台で躍進を見せる。